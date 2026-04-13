Reporte vespertino Metro CDMX: ¿Qué pasó en la Línea 7 hoy? (@MetroViralMX)

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron la presencia de humo en las inmediaciones de la estación Mixcoac de la Línea 7 del subterráneo. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 13 de abril de 2026.

Además, usuarios fueron desalojados de las estaciones Constituyentes y Polanco de la Línea 7, derivado de que uno de los trenes arrojó humo, lo que generó alerta entre los ciudadanos.

En redes sociales, usuarios han denunciado tiempos de espera de entre 20 y 40 minutos para abordar un convoy en estaciones como Refinería.

¿Qué pasó en la Línea 7 del Metro hoy?

Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México no ha compartido un comunicado oficial en el que informe sobre los motivos de las fallas en uno de los trenes en la estación Mixcoac de la Línea 7.

Sin embargo, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales, usuarios reportaron un presunto conato de incendio en un tren de dicha línea, motivo por el cual los pasajeros fueron desalojados de emergencia.

En las imágenes compartidas se observa una alta concentración de humo dentro de las instalaciones, así como aglomeraciones de pasajeros. Además, usuarios denunciaron diversas fallas, como retrasos de entre 20 y 40 minutos en el servicio y la apertura de una puerta en el lado contrario del convoy.

Los principales retrasos, de acuerdo con reportes ciudadanos, se registraron en dirección a Barranca del Muerto, con saturación en estaciones como Tacubaya y demoras en Polanco, Refinería, entre otras.

Se reanudan operaciones en la Línea 7 del Metro de la CDMX

Fue a las 08:28 horas cuando se agilizó y reanudó la circulación de trenes en la Línea 7 del Metro, tras el retiro de un convoy para su revisión, según informó el STC Metro en sus canales oficiales.

“Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, son las recomendaciones de la publicación en la cuenta del Metro capitalino tras anunciar nuevamente operaciones.