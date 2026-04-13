Reemplacamiento Edomex: ¿Cuánto cuesta el trámite en 2026? (Cuartoscuro)

El programa de reemplacamiento 2026 en el Estado de México ya inició el pasado 1 de abril y estará vigente hasta el 31 de agosto de este año, para que los automovilistas a quienes les corresponda realizar la renovación de placas lleven a cabo su proceso.

Este trámite obligatorio, gestionado por la Secretaría de Finanzas del Edomex, tiene como objetivo actualizar el padrón vehicular de la entidad y mejorar la seguridad pública al permitir la plena identificación de las unidades en circulación.

A continuación, te decimos cuál es el costo del reemplacamiento en el Edomex, así cómo los requisitos y quiénes deben realizar el trámite.

¿Cuánto cuesta el reemplacamiento Edomex en 2026?

El proceso se realiza en el Portal de Servicios al Contribuyente, y tanto la solicitud como el trámite se podrán realizar este año completamente en línea.

Estos son los costos del trámite para el reemplacamiento en Edomex este 2026:

Vehículos de carga: 2.425 $

Autos de uso particular: $1,161

Motos: 864 $

El programa aplica para vehículos con placas vencidas, por lo que te compartimos los detalles sobre la obligatoriedad del cambio de placas en Edomex.

Requisitos y quiénes deben realizar el reemplacamiento en Edomex

De acuerdo con Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas del Estado de México, los automovilistas cuyas placas hayan sido expedidas en 2021 o que cuenten con matrículas de 2020 y años anteriores estarán obligados a realizar el trámite de reemplacamiento este año.

Ya te compartimos el calendario para realizar tu trámite de acuerdo con el último dígito del número de placa del vehículo; en el portal oficial del control vehicular del Gobierno del Estado de México podrás consultar la vigencia de tu placa.