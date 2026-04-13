Oposición pide reposición de la consulta del PGD; acusan que el 99% fue simulación

Ciudad de México, una ciudad en constante compleja y en movimiento Ciudad de México, una ciudad en constante compleja y en movimiento (La Crónica de Hoy)

Las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso de la Ciudad de México hicieron un llamado al Gobierno capitalino para que se declare invalida y se reponga la consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045 debido al rechazo ciudadano, que acusó la falta de legitimidad debido a la poca difusión y comprensión del proyecto.

La consulta terminó el pasado 10 de abril, de acuerdo con el Gobierno local se recabaron 12 mil 822 propuestas ciudadanas recibidas en la plataforma Plaza Pública y 172 actas de diálogos y acuerdos derivadas de la consulta específica a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes.

Algunos pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas residentes y organizaciones vecinales reprocharon la baja participación, recepción de propuestas, irregularidades, rechazo ciudadano por falta de legitimidad debido a la poca difusión y comprensión del anteproyecto.

Además, acusaron que hubo violaciones a los derechos de participación democrática, transparencia y certeza jurídica conforme lo estable la Constitución Política de la Ciudad de México, el Sistema de Planeación y la Ley de Participación Ciudadana.

PAN señala que el 99% de la consulta fue simulada

La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, exigió la restitución total del proceso de consulta pública y calificó el ejercicio “como una farsa”, un montaje y una simulación deliberada para imponer un documento sin legitimidad social.

La panista advirtió que se trata de un proceso plagado de irregularidades, dio a conocer que el Instituto de Planeación reportó 787 encuentros participativos, mientras que en la plataforma oficial únicamente existen registros de 694, lo que implica 93 eventos inexistentes o no comprobables.

Sostuvo que a ello se suman que 486 talleres realizados en los Pilares que deben descartarse, ya que el propio Gobierno reconoció que en ellos nunca se discutió el contenido del Plan, sino problemáticas generales de las comunidades.

Asimismo, denunció la falta de certeza en los datos de participación pues mientras el informe habla de 98 mil 500 encuestas a niñas, niños y adolescentes, previamente el propio Gobierno de la Ciudad había informado de 120 mil, lo que implica la desaparición inexplicable de más de 21 mil registros.

“Nos unimos a la petición de organizaciones vecinales y de pueblos y barrios originarios para que se reponga el proceso de consulta del PGD; estamos frente a cifras infladas, inconsistentes y manipuladas que demuestran la absoluta falta de seriedad con la que se condujo este proceso”, comentó la legisladora.

Y también destacó la opacidad total en la información pues a pesar de que se reportan más de 12 mil propuestas ciudadanas y 107 documentos técnicos, estos no pueden consultarse en la plataforma pública, violando directamente la Ley del Sistema de Planeación, que obliga a transparentar toda la información del proceso.

“Ocultar la memoria técnica y las propuestas ciudadanas no sólo es ilegal, es un acto que traiciona el principio de máxima publicidad y convierte la consulta en una simulación administrativa”, afirmó.

En este sentido, Olivia Garza recordó que el propio Gobierno de la Ciudad reconoció públicamente que lo que se sometió a consulta no fue el proyecto del Plan General de Desarrollo, sino un anteproyecto, lo que invalida de origen el ejercicio realizado.

“Desde el grupo parlamentario del PAN no vamos a permitir que se consolide este fraude institucional. La Ciudad de México no puede construirse sobre mentiras, cifras infladas y procesos simulados. Ya basta de improvisaciones y de intentar imponer, por la fuerza de la mayoría, un documento que no representa a las y los capitalinos”, añadió.

No se atienden las necesidades urbanas de las colonias

Al respecto, la bancada del PRI señaló que el proyecto no atiende problemas como la actualización de los Atlas de Riesgo, el combate a la especulación inmobiliaria, restricciones más profundas para los cambios de uso de suelo o la crisis ambiental e hídrica.

Ni temas como la protección del patrimonio histórico, cultural y artístico o sobre las necesidades urbanas concretas de cada colonia para evitar la redensificación y centralidad de la planeación urbana.

Por ello, rechazaron “cualquier intento de simulación democrática, centralización del poder público, debilitamiento de las instituciones, violación de derechos, falta de legitimidad, legalidad y consenso del PGD”, señaló la bancada.

Y exigió declarar su invalidez y reponer el proceso de consulta debido a todas las irregularidades observadas, así como atender de manera puntual las demandas de las Copacos, poblaciones vulnerables afectadas y de los pueblos originarios y comunidades residentes.