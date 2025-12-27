Anuncian descuentos en predial y agua a partir de enero de 2026 en Nezahualcóyotl

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y fomentar la cultura del pago oportuno, el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl anunció que a partir del 5 de enero de 2026 entrarán en vigor diversos descuentos en los servicios de predial y agua potable, dirigidos a contribuyentes cumplidos y grupos vulnerables.

De acuerdo con la información difundida, los pagos podrán realizarse desde el lunes 5 de enero en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, así como los sábados de 9:00 a 13:00 horas. Las autoridades indicaron que las personas interesadas podrán acudir a la receptoría más cercana o al estacionamiento del Palacio Municipal, donde se habilitarán espacios para facilitar el trámite.

En el caso del impuesto predial, los descuentos se aplicarán de manera escalonada durante los primeros meses del año. En enero se otorgará un 16 por ciento, en febrero un 12 por ciento y en marzo un 6 por ciento. Además, se informó que los grupos vulnerables podrán acceder a un descuento especial de hasta 34 por ciento, como parte de las acciones de apoyo social impulsadas por el municipio.

Respecto al servicio de agua potable, también se aplicarán bonificaciones por pronto pago. Durante enero, el descuento será del 12 por ciento, en febrero del 8 por ciento y en marzo del 4 por ciento. Para los grupos vulnerables, el beneficio será mayor, ya que podrán obtener hasta un 38 por ciento de descuento, lo que representa un alivio significativo para este sector de la población.

Las autoridades municipales destacaron que, como incentivo adicional, las personas que cumplan con sus pagos recibirán un kit de artículos, como reconocimiento por ser contribuyentes responsables. Asimismo, se informó que durante 2026 se mantendrá un programa de regularización, mediante el cual las y los ciudadanos podrán obtener hasta el 100 por ciento de descuento en recargos y multas, tanto en el impuesto predial como en los derechos de agua potable.

El gobierno local subrayó que estas medidas buscan fortalecer las finanzas municipales sin afectar a la ciudadanía, al mismo tiempo que se promueve el cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera accesible y ordenada.

Para mayores informes, se puso a disposición el número telefónico 55 5716 9070, extensión 1524, donde se brindará orientación sobre los requisitos y restricciones aplicables. Finalmente, se recordó a la población que estos beneficios forman parte de la estrategia municipal para iniciar el año con finanzas sanas y contribuir al desarrollo del municipio.