Verificación vehícular CDMX Verificación vehícular CDMX 2026: Lista de autos candidatos al holograma exento (Pexels)

Para los conductores de la Ciudad de México, el calendario de verificación vehicular suele ser un dolor de cabeza semestral. No obstante, la Sedema ofrece una vía completamente legal que permite a un selecto grupo de automovilistas bajarse de este trámite de forma permanente o por casi una década: el holograma Exento.

¿Qué autos son candidatos al holograma Exento?

No todos los vehículos de reciente modelo pueden aspirar a esta condición. La lista de candidatos se restringe estrictamente a unidades con las siguientes motorizaciones:

Vehículos Eléctricos puros (EV): Autos impulsados en su totalidad por energía eléctrica, cuyas baterías se recargan mediante una toma de corriente externa y tienen cero emisiones de escape. Su vigencia es permanente.

Autos impulsados en su totalidad por energía eléctrica, cuyas baterías se recargan mediante una toma de corriente externa y tienen cero emisiones de escape. Su vigencia es permanente. Vehículos Híbridos (PHEV) - Categoría I: Unidades que combinan un motor de combustión interna con uno eléctrico de gran capacidad, permitiendo una autonomía 100% eléctrica y recarga externa. Tienen una vigencia inicial de 8 años, prorrogable.

Unidades que combinan un motor de combustión interna con uno eléctrico de gran capacidad, permitiendo una autonomía 100% eléctrica y recarga externa. Tienen una vigencia inicial de 8 años, prorrogable. Vehículos Híbridos (HEV) - Categoría II: Modelos que combinan ambos motores pero se autorrecargan mediante el frenado regenerativo y el motor de combustión, sin conectarse a la corriente. También gozan de una vigencia de 8 años prorrogables.

Principales marcas y modelos candidatos al holograma excento de verificación en CDMX

Si estás pensando en estrenar coche o quieres revisar si el tuyo aplica para no tener que verificar tu vehículo, estas son las marcas y modelos candidatos al holograma Exento:

Marcas y modelos de vehículos Marcas y modelos candidatos al holograma excento de verificación

¿Dónde consultar la lista de automóviles aprobados?

El listado proporcionado por la Sedema es bastante extenso, pues cuenta con una gran variedad de marcas y submarcas que califican para este beneficio. El catálogo abarca modelos que van desde la letra A con ACURA, hasta la Z con ZHIDOU. Los usuarios pueden revisar si su coche está aprobado ingresando al sitio web oficial de la dependencia y buscando el apartado “Listado Holograma Exento”.

¿Cómo obtener el holograma Exento?

Para gozar de este beneficio, el propietario debe tramitar la constancia tipo “E”. Este documento permite que las unidades queden completamente eximidas de realizar obligatoriamente la verificación vehicular tradicional y, por ende, no les aplican las restricciones del programa Hoy No Circula. Cabe mencionar que este trámite ante la Sedema es completamente gratuito.