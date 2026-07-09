En Ecatepec se entregó pozo Las Fuentes que llevará más agua a 40 mil habitantes del municipio

pozo Las Fuentes En lo que va del año, el municipio ha puesto en operación cinco pozos y rehabilitado dos plantas potabilizadoras para fortalecer el suministro de agua.

El suministro de agua para la unidad habitacional Las Fuentes comenzó una nueva etapa con la puesta en marcha del pozo del mismo nombre, una obra que permitirá abastecer a alrededor de 40 mil habitantes de esta zona de Ecatepec. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó la inauguración del proyecto, realizado como parte del Plan Integral Oriente.

Durante el acto, la presidenta municipal afirmó que garantizar el acceso al agua por medio de la red es una de las prioridades de su administración y aseguró que esta obra representa una respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

“El pozo que hoy les estamos ofrendando es lo menos que merecen, la garantía del agua por la red”, expresó ante habitantes de la unidad habitacional Ecatepec Las Fuentes.

El pozo fue reperforado en el mismo sitio donde operaba anteriormente y ahora produce 30 litros de agua por segundo, cuando antes apenas alcanzaba un caudal de 12 litros por segundo debido al deterioro provocado por la falta de mantenimiento.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua Sapase, explicó que la infraestructura estaba cerca de colapsar, por lo que fue necesario realizar la reperforación con apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El funcionario señaló que el incremento en la producción permitirá mejorar el abasto para miles de familias de la zona.

“Hoy tienen un pozo que anteriormente daba 12 litros por segundo para la población, no alcanzaba. Este pozo da ahora 30 litros por segundo, entonces con esto ustedes tendrán el agua suficiente”, comentó.

Reyes Vázquez añadió que la obra fue posible gracias a los recursos y apoyos del Plan Oriente, con participación del Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Ecatepec.

Durante su intervención, Azucena Cisneros también se comprometió con los habitantes a recuperar los parques, rehabilitar espacios públicos y repavimentar las calles de la unidad habitacional, integrada por más de tres mil viviendas.

La alcaldesa destacó que el municipio continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica para que cada vez más comunidades reciban agua directamente por la red.

En lo que va de este año, el Gobierno de Ecatepec puso en funcionamiento los pozos San Agustín I, San Agustín II, Ejidos, SUTERM y 340, todos equipados con sistemas de telemetría, además de rehabilitar las plantas potabilizadoras Cruz Roja y Emiliano Zapata.

Estas acciones benefician a más de 250 mil habitantes de la Quinta Zona, una región que durante años enfrentó problemas de suministro.

Como parte de estos trabajos, en junio pasado también entró en operación el pozo 340, ubicado en Jardines de Santa Clara, el cual fue reperforado por la Conagua y actualmente produce 34 litros por segundo para incorporarlos a la red principal de distribución.

La presidenta municipal agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para llevar a cabo la rehabilitación de pozos en Ecatepec, obras que forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Finalmente, el director de Sapase recordó que actualmente el 83 por ciento de la población del municipio no realiza el pago por el servicio de agua potable, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a cumplir con esta obligación, al señalar que esos recursos permiten financiar obras y acciones que fortalecen el abastecimiento para la comunidad.