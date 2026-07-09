“PAN recurre a la calumnia por falta de argumentos”, afirma Morena

Diputada Daniela Álvarez (PAN) y Xóchitl Bravo (Morena)

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México señaló que la diputada panista, Daniela Álvarez, emprendió una campaña de ataques contra la diputada Xóchitl Bravo (coordinadora de la bancada guinda).

Lo anterior, luego de que la panista declarara que fue censurada y que se violentó la ley, debido a que Morena provocó que se bajara un punto de acuerdo en el que solicitaba se investigara a la diputada Xóchitl Bravo y a su pareja —trabajador del Congreso— porque, de acuerdo con Álvarez, se trasladan en vehículos con un valor de más de 5 millones de pesos que no están en sus declaraciones patrimoniales.

Tras los hechos, la bancada guinda aseguró que sí se actuó conforme a la ley y de manera colegiada.

“Es absolutamente falso que Morena haya censurado un punto de acuerdo para proteger a la diputada Xóchitl Bravo.

“La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos es un órgano colegiado integrado por la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, por lo que sus determinaciones son producto de decisiones colectivas y no de la voluntad de una sola persona o de un grupo parlamentario”, afirmaron.

Además detallaron que el punto de acuerdo promovido por la diputada Daniela Álvarez no fue aprobado porque pretendía utilizar una figura parlamentaria diseñada para exhortar a autoridades e instituciones públicas con el propósito de dirigir ataques contra particulares, desvirtuando la naturaleza jurídica de ese instrumento legislativo.

De acuerdo con los morenistas, la decisión obedeció exclusivamente al respeto del marco legal que regula el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México.

“Sus acusaciones son falsas y responden a una lógica mediática. En cualquier momento puede presentar las denuncias que considere pertinentes ante las autoridades competentes, conforme a derecho y sin limitación alguna, como puede hacerlo cualquier ciudadano. Cabe recordar que las personas diputadas de esta ciudad no cuentan con fuero constitucional”.

Además, destacaron que la diputada Xóchitl Bravo no tiene absolutamente nada que ocultar y sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, conocidas como el 3 de 3, son públicas y están disponibles para consulta de toda la ciudadanía.

“Nunca ha sido propietaria, ni es, ni será poseedora de ningún vehículo de lujo”, aseguraron en un comunicado.

“Es una mujer que ha trabajado toda su vida y que acumula más de veinte años de servicio público, construyendo una trayectoria política impecable, siempre del lado de las causas de las mujeres, de la igualdad sustantiva, de la justicia social y de los principios de la izquierda.

“Nunca se ha enriquecido al amparo del poder. Todas las imputaciones realizadas por la diputada Daniela Álvarez son absolutamente falsas”.

Los morenistas aprovecharon para condenar la supuesta estrategia de la diputada panista y precisaron que los señalamientos constituyen violencia política en razón de género, al buscar desacreditar mediante acusaciones falsas y ataques a su integridad personal.

“No es casualidad que estos ataques hayan surgido después de que la propia diputada Daniela Álvarez fuera exhibida públicamente por el esquema conocido como Roto PAN”.

Informaron que emprenderán las acciones jurídicas correspondientes y no permitirán que estos ataques desvíen la atención de las denuncias presentadas contra la diputada Daniela Álvarez.

“Su intento de desprestigio no va a detener las denuncias formales ni las investigaciones correspondientes, como siempre hemos sostenido, nada ni nadie por encima de la ley”.