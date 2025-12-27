El Gentrificador: Richard Hart erigió su panadería Green Rhino donde antes había negocios locales

Gentrificación en la Roma La panadería de Richard Hart se ubica donde antes había negocios locales. (Especial)

Richard Hart, famoso panadero británico, se volvió el nuevo enemigo público de las redes sociales en México, tras criticar al pan mexicano, al cual consideró de baja calidad.

Pero el chef europeo, que es dueño de la panadería Green Rhino, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, no se quedó ahí, sino que también insultó uno de los alimentos más queridos en todo el territorio nacional: nada más y nada más que al amado bolillo, al cual calificó de “horrendo”.

Adiós a las tortas, molletes y las guajolotas de tamal.

En México, añadió Hart, en su aluvión de críticas a la gastronomía nacional, no existe una solida cultura del pan, además de que el trigo mexicano no es idóneo para los procesos de panificación.

La respuesta a las declaraciones del panadero británico, henchida de ira, provocó que tuviera que emitir una disculpa pública, en la que lamentó sus dichos: “Desde que me mudé a México, me enamoré de la gente de esta ciudad. Sin embargo, mis palabras no reflejaron ese respeto, en este país soy invitado y olvidé actuar como tal”.

“No espero que una disculpa borre el agravio causado, pero sí quiero asumir la responsabilidad de aprender y corregir. A partir de ahora, mi prioridad será escuchar más y hablar menos”, enfatizó Hart.

La panadería de Hart: un ejemplo de gentrificación en la Roma

Green Rhino, localizada en el número 121 de la calle de Tonalá, en la Colonia Roma, surgió con un concepto distinto: vender pan gourmet y ropa de diseñador.

Al mismo tiempo, el negocio del chef británico surgió sobre las ruinas, literalmente, de antiguos negocios locales que había en un antiguo edificio, ubicado en la misma dirección, el cual fue vendido para construir uno nuevo en su lugar.

Lo anterior es parte de un fenómeno conocido como gentrificación, el cual consiste en un aumento en el costo de vida en una zona, lo que deriva en la expulsión de los habitantes originales.

De acuerdo a la herramienta Google Street, en 2019 el edificio fue puesto a la venta en su totalidad. En la parte de abajo, donde actualmente se halla Green Rhino, había una tienda de productos naturistas, así como unos consultorios médicos.

Si se revisan años anteriores, como 2011, no sólo se observa que en el antiguo recinto había una tienda de barrio, además de los consultorios médicos, sino también habían viejos edificios colindantes que ya no existen, pues fueron sustituidos por nuevos y lujosos departamentos.

La gentrificación en la Ciudad de México se manifiesta como un proceso urbano en el que barrios históricamente populares y de clase trabajadora o de clases medias—como la Roma, Condesa, Juárez y otras zonas centrales— experimentan un aumento sostenido en el valor de la vivienda y en los precios de alquiler, impulsado por inversiones privadas, la llegada de residentes de mayor poder adquisitivo y la revalorización del espacio urbano.

Investigaciones académicas han documentado que este proceso ha contribuido a una reducción significativa en la accesibilidad de la vivienda, con precios que se han cuadruplicado en ciertos periodos, mientras que los ingresos laborales relativos no han crecido al mismo ritmo, exacerbando la desigualdad en el acceso a la vivienda y presionando a residentes originales a reubicarse en zonas más periféricas o fuera de la metrópoli.

¿Quién es Richard Hart, el panadero británico que insultó al pan mexicano?

Richard Hart es un panadero y chef británico nacido en Londres en 1977, cuya carrera comenzó en cocinas europeas y americanas antes de especializarse en la panadería artesanal, especialmente en panes de masa madre.

Después de trabajar como jefe panadero en la renombrada Tartine Bakery en San Francisco y cofundar Hart Bageri en Copenhague junto al chef René Redzepi, Hart se consolidó como una figura respetada en el mundo del pan artesanal.

En 2023 decidió mudarse a la Ciudad de México con su familia y, dos años más tarde, en junio de 2025 inauguró Green Rhino, su primera panadería en Latinoamérica, ubicada en la colonia Roma Norte.

En un recorrido realizado por CRÓNICA se constató que, pese a sus declaraciones en contra del pan mexicano, su local, que también vende ropa de diseñador, no ha tenido una reducción significativa de clientes, muchos de ellos extranjeros, pues la panadería aún se llena e incluso se presentan filas para entrar.

La mayoría de los mexicanos, sin embargo, no olvida: capitalinos le han llevado mariachis e incluso aventado bolillos a la famosa panadería de Richard Hart, como forma de protesta y repudio a sus dichos contra el bolillo y la gastronomía nacional.