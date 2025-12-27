En CDMX se acumularon más de mil 600 millones de metros cúbicos de lluvia durante el 2025

Durante la temporada de lluvia Se atendieron más de 2 mil encharcamientos, en menos de 24 horas

El Gobierno de la Ciudad de México informó que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre se registró en la Ciudad de México un acumulado de mil 600 millones de metros cúbicos de lluvia, equivalente a dos veces la capacidad de las presas que integran el Sistema Cutzamala.

Destacó que el abastecimiento de dichas fuentes de agua que dotan a la capital presentan niveles por encima del 90 por ciento, lo que permite a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) mejorar el suministro del vital líquido en los meses de sequía a través de distintas estrategias.

Algunas de las acciones implementadas por Segiagua son la eficiencia operativa, la rehabilitación de pozos y la adquisición de nueva tecnología para la recuperación de caudal principalmente.

Aunado a estas acciones, la dependencia hace llamados constantes a los habitantes de las 16 alcaldías para que implementen hábitos de uso adecuado del agua en los hogares, centros de trabajo y negocios, toda vez que evitar el desperdicio del recurso disminuye sustancialmente el riesgo de desabasto para la población de la ciudad.

Destacó que es importante que el Gobierno y las y los ciudadanos asuman la responsabilidad compartida en la administración y empleo del vital líquido.

Temporada de lluvias 2025

Segiagua también recordó los trabajos realizados durante la temporada de lluvias 2025, como la atención que se brindó a 2 mil 14 encharcamientos registrados, en menos de 24 horas, en su mayoría.

Ello se logró gracias a la adquisición de 40 nuevos hidroneumáticos con tecnología de punta que representó una inversión de de mil 500 millones de pesos, la mayor en los últimos 40 años.

A esto se suma el esfuerzo de más de mil 100 trabajadores y alrededor de 220 unidades de maquinaria, que en total fueron 8 mil 800 horas de trabajo hombre-máquina entre las distintas dependencias que integran el Operativo Tlaloque.

Con la adquisición de los hidroneumáticos y la conclusión de la temporada de lluvias, en noviembre pasado, se inició la planeación de acciones preventivas en la red de drenaje con el programa de mega desazolve.

Dicho programa se llevará a cabo de enero a mayo del 2026 en vías primarias y de acceso controlado como Insurgentes Norte y Sur, Periférico, Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Eje Central, así como los distintos Ejes Viales.

La Segiagua reiteró su compromiso con los habitantes de la capital para responder a las situaciones que originan una emergencia como son las lluvias atípicas y todo aquello que se desprende de una gran cantidad de agua pluvial.