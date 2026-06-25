Prevén derrama económica superior a los mil 100 mdp por Marcha del Orgullo

Marcha LGBTQ+ 2026: ¿cuándo será y por dónde pasará en la CDMX? (Cuartoscuro)

La edición 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+ (a celebrarse el sábado 27 de junio) generará una derrama económica de mil 154 millones de pesos en la Ciudad de México, así lo informó la Confederación Patronal de la República Mexicana de la capital (Coparmex CDMX).

La Coparmex afirmó que con ello, el evento se consolida como uno de los eventos con mayor impacto económico, turístico y comercial para la capital del país.

“Más allá de representar una expresión de diversidad, inclusión y respeto, el Pride se ha convertido en un importante detonador de la actividad económica de la Ciudad de México, fortaleciendo principalmente a los sectores de hospedaje, gastronomía, comercio, entretenimiento, transporte y servicios vinculados al turismo y a la economía creativa”, precisó.

También dio a conocer que la actividad generada durante esta celebración beneficiará a 14 mil 457 unidades económicas, distribuidas en diversos giros comerciales y de servicios que atienden tanto a visitantes nacionales como internacionales.

De las unidades económicas, 11 mil 668 establecimientos beneficiados corresponden a micro y pequeñas empresas, equivalentes a más del 80% del total.

“Lo que confirma que este tipo de eventos fortalece principalmente al comercio local y a miles de negocios que diariamente impulsan la economía de la ciudad”.

Asimismo, se calcula que se beneficiará a alrededor de 129 mil 675 personas con esta celebración, favoreciendo la generación de ingresos para miles de familias que dependen del turismo, el comercio y los servicios.

Los sectores que registrarán una mayor actividad serán los restaurantes, hoteles, bares, centros nocturnos, comercios especializados, tiendas de autoservicio y establecimientos dedicados a la venta de artículos temáticos, además de diversos servicios relacionados con la organización de eventos, la movilidad y el entretenimiento.

“El Pride demuestra que la diversidad también representa una oportunidad para el desarrollo económico. Cuando una ciudad ofrece condiciones de seguridad, movilidad, accesibilidad y certeza para la realización de eventos de alcance internacional, se fortalece el consumo local, se estimula la inversión y se generan mayores oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Para finalizar, la Coparmex CDMX detalló que en una economía donde el sector servicios constituye uno de los principales motores del crecimiento, el dinamismo que genera esta celebración reafirma la importancia de seguir impulsando políticas públicas que favorezcan la competitividad, el turismo, la inclusión y la generación de empleo formal en la Ciudad de México.