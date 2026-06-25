Gobierno de Ecatepec repavimenta el Boulevard Quetzalcóatl de Ciudad Azteca

Repavimentación del Boulevard Quetzalcóatl de Ciudad Azteca

Como parte del programa de obras públicas, que maneja el Gobierno del municipio de Ecatepec, encabezado por Azucena Cisneros Coss, que tienen el objetivo de mejorar la movilidad del tránsito, al igual que recuperar las vialidades de la entidad, se llevó a cabo la repavimentación de casi medio kilómetro de boulevard Quetzalcóatl, en el fraccionamiento La Florida de Ciudad Azteca. Esta mejora va a beneficiar a dos mil 500 habitantes ya que la rehabilitación también incluyó trabajos en el camellón.

Antes de las reparaciones, la vialidad contaba con deteriores severos, lo que ocasionaba que el tránsito vehicular y peatonal se complicara para todas y todos.

Durante el recorrido por el boulevard restaurado, Julio Bárcenas, quien habita en el lugar le dijo a la alcaldesa Coss que “lo que se ve, no se juzga”.

En tanto, Guadalupe Prian Hernández, otra vecina del lugar, destacó que “nos quedó bien bonito, muchas gracias porque nos tomaron en cuenta”.

Por su parte, la presidenta municipal, comentó que se trata de una iniciativa importante que aún no ha llegado a su fin, debido a que aún hay muchas otras calles en Ecatepec que están en estado de deterioro, pero que poco a poco van a ser rehabilitadas. Para algunas, lo anterior se manejara con bacheo, mientras que para otras será a través de la repavimentación.

Dentro del plan de mejora también se está tomando en consideración dejar espacios para que los árboles y las plantas plantas puedan crecer en las calles repavimentadas. Con esto se busca recarga de los mantos freáticos, prevenir inundaciones y acercarse a que el municipio goce de otros beneficios ambientales.

Para todas las personas que quieran reportar algún daño, como por ejemplo baches o la carencia de luminarias, que necesita ser atendido por el Gobierno del municipio, o si lo que se requiere es solicitar información con respecto a la entrega de alguna obra, pueden ingresar al Sistema de Atención Ciudadana del Municipio de Ecatepec.