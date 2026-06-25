Marcha LGBT+ en CDMX Artistas confirmados para la Marcha LGBT+ en CDMX (Cuartoscuro)

La Ciudad de México se prepara para llenarse de color este fin de semana con la Marcha del Orgullo LGBT+. Ya se conocen los artistas confirmados para la Marcha LGBT+ en CDMX, un evento que, además de la tradicional fiesta y la exigencia de derechos, destacará por modificaciones logísticas sin precedentes debido a la coincidencia con las actividades masivas de la Copa del Mundo 2026 en la capital.

¿Qué artistas estarán en la Marcha LGBT+ en la Ciudad de México este 27 de junio?

Grandes aliados y figuras de la industria del entretenimiento ya confirmaron oficialmente su presencia para engalanar la marcha de este sábado 27 de junio de 2026:

Kenia Os

Verónica Castro

Alejandra Avalos

Regina Orozco

Tatiana

Niurka Marcos

Vanessa Labios 4k

Alexis Mvgler

La sonora Dinamita

María Daniela y su sonido laser

Alfredo Adame

¿A qué hora inicia la Marcha LGBT+ 2026?

La cita para los asistentes es este sábado 27 de junio en el Ángel de la Independencia, donde el punto de reunión comenzará a las 10:00 horas para dar el banderazo arcoíris de salida en punto de las 11:30 horas.

¿Cuál será la nueva ruta del recorrido en la CDMX?

Este año se vivirá una logística histórica: a diferencia de lo que se estimaba, la marcha del colectivo LGBT+ a pie sí culminará en el Zócalo capitalino para realizar los pronunciamientos políticos, conviviendo en armonía con las pantallas y el Fan Fest del Mundial 2026.

Sin embargo, el recorrido tiene dos cambios importantes que debes tomar en cuenta:

Los carros alegóricos no podrán ingresar al Centro Histórico; cortarán su avance en Paseo de la Reforma a la altura de Avenida Juárez.

no podrán ingresar al Centro Histórico; cortarán su avance en Paseo de la Reforma a la altura de Avenida Juárez. Debido a la ocupación de la Plaza de la Constitución, el gran concierto masivo de cierre ya no se montará en el Zócalo, sino que se instalará sobre el Eje Central, justo frente al emblemático Palacio de Bellas Artes. Allí se concentrarán los discursos, shows drag y los cierres musicales de las y los artistas aliados.

¿Cuándo fue la primera Marcha del Orgullo LGBT+ en la CDMX?

La magnitud actual de la marcha contrasta drásticamente con sus inicios. La primera Marcha del Orgullo Homosexual en la capital se realizó en junio de 1979, logrando congregar a apenas unas mil personas.

En aquella ocasión, los manifestantes no contaban con carros alegóricos ni el respaldo de marcas; al contrario, sufrieron la represión de la policía, que les impidió avanzar libremente por Paseo de la Reforma, desviándolos hacia la calle de Lerma bajo la histórica consigna: “¡Sin libertad sexual no habrá liberación social!”. Aquella movilización buscaba frenar las llamadas “razzias” (detenciones arbitrarias) y sembró la semilla de la masiva celebración ciudadana que se vive hoy en día.