¿Cuánto cuesta la Tarjeta conmemorativa del Metro del Mundial en la CDMX?

¿Cuánto cuesta la Tarjeta conmemorativa del Metro del Mundial en CDMX? Autoridades capitalinas habilitan un punto de venta especial (Redes Sociales)

Con motivo del Mundial 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en Ciudad de México (CDMX) puso a disposición de los usuarios una tarjeta conmemorativa.

En su primera edición, las autoridades reportaron que esta pieza de colección se agotó en cuestión de días.

Por lo que la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX anunció una venta por única ocasión, para que quienes no pudieron adquirirla acudan al módulo especial y obtengan este plástico.

¿Cuál es el precio de la nueva tarjeta del Metro, con motivo del Mundial?

Esta edición mundialista tendrá un costo de 15 pesos y también se podrá adquirir con un viaje incluido por la cantidad de 20 pesos.

¿Qué día estará a la venta la tarjeta del Metro conmemorativa del Mundial?

La Semovi anunció a través de sus redes sociales que la venta se realizará por única ocasión este viernes 26 de junio.

El punto se encontrará ubicado en las inmediaciones del Casino en Campo Marte, que está frente al Centro Cultural del Bosque. Cabe señalar que este plástico se puede usar como cualquier otra tarjeta de movilidad, ya que permite el acceso a la red de transporte público de la capital, incluyendo Metrobús, Cablebús, Trolebús, RTP, Tren Ligero y el sistema Ecobici.

¿En qué horario podré comprar la tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026?

El acceso al recinto no tendrá ningún costo y los interesados podrán acudir al punto para comprar su plástico de 16:00 a 19:00 horas.

Durante esta venta también estará presente el diseñador Kevin Cuevas, quien desde 2019 es el encargado de la renovación del diseño de la Tarjeta de Movilidad Integrada en la CDMX. Además, podrás adquirir ilustraciones, bolsas, stickers y otros artículos de diversos artistas invitados.