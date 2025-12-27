Recuperan en MH mercancía robada de tractocamiones en Michoacán

Cateo Ejecutaron 9 órdenes de cateo donde recuperaron mercancía robada a dos tractocamiones que circulaban por carreteras de Michoacán. (SSC)

Agentes de autoridades capitalinas ejecutaron nueve órdenes de cateo en inmuebles de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde recuperaron mercancía robada el pasado 18 de diciembre a dos tractocamiones que circulaban por carreteras de Michoacán.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que la detención de dos responsables del robo en el municipio de Naucalpan y el análisis de las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 del Estado de México, el Centro de Comando y Control C2 Poniente y el C5 CDMX permitieron localizar la mercancía robada en un inmueble utilizado como bodega en la colonia Popotla donde se llevaron a cabo las diligencias ministeriales.

Una vez recabada la ruta de los criminales se localizaron los dos tractocamiones robados, y al dar seguimiento a la denuncia del dueño, se supo que la mercancía se encontraba almacenada en un inmueble en la calzada México-Tacuba y la avenida Mariano Escobedo, de la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Después de que obtuvieron los datos de prueba suficientes, estos fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir en el sitio.

En el desarrollo de las acciones se contó con la participación de agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), y con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Defensa Nacional, y de la Guardia Nacional (GN).

Como resultado del cateo se aseguraron más de 200 bicicletas electicas, dos mil 600 piezas de soporte para pared, más de 5 mil piezas de control remoto, 960 piezas de cable HDMI y más cinco mil mochilas para computadora tipo LapTop.

Una vez que se tomó conocimiento de todo lo hallado en los diversos inmuebles y que se concluyó con las diligencias, el predio quedó sellado y bajo resguardo policial, para continuar con las investigaciones que deriven de los casos.