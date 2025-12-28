CDMX iniciará 2026 con más de dos mil obras en marcha: Brugada

CDMX iniciará 2026 con más de dos mil obras en marcha

La Ciudad de México cerrará 2025 y dará la bienvenida a 2026 con un paquete de más de dos mil obras públicas orientadas al bienestar social, la movilidad, la seguridad, la infraestructura hídrica y la promoción del deporte, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante un encuentro con vecinas y vecinos de la colonia El Paraíso, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la mandataria capitalina, el arranque de 2026 estará marcado por la ejecución de 2 mil 26 obras en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia de inversión pública que, afirmó, busca atender rezagos históricos y mejorar la calidad de vida de la población.

“Vamos a recibir en unos días el año 2026 con más de 2 mil 26 obras para la Ciudad de México. Eso es muy importante que se conozca, que se difunda, de cómo los gobiernos de la transformación hemos invertido los recursos en obras”, señaló.

Desde Iztapalapa, detalló que tan solo en esta demarcación se destinarán alrededor de 2 mil millones de pesos, principalmente para obras de drenaje, con el objetivo de reducir riesgos de inundación durante la temporada de lluvias. En ese contexto, detalló que durante el presente año la incidencia delictiva en la alcaldía registró una disminución de 9 por ciento.

La jefa de Gobierno enumeró diversos proyectos que ya se encuentran en marcha y que continuarán durante 2026. Entre ellos sobresale la construcción de 14 Utopías distribuidas en distintas zonas de la capital; la apertura de siete Casas de las 3R, orientadas a la redistribución del trabajo del hogar y al fortalecimiento del sistema público de cuidados; la edificación de una Clínica Condesa en la alcaldía Gustavo A. Madero; así como la ampliación de dos albergues para personas en situación de movilidad.

A estas acciones se suma la habilitación de 300 Caminos de Mujeres Libres y Seguras, además del proceso de rehabilitación de 120 mercados públicos. La mandataria también informó que se está concluyendo la habilitación de 10 Parques Alegría destinados a niñas y niños, la rehabilitación de 26 módulos de vigilancia y la pavimentación de 62 kilómetros de avenidas principales, con la meta de alcanzar 250 kilómetros rehabilitados el próximo año.

En materia educativa y de seguridad, la jefa del ejecutivo local mencionó la construcción de la Universidad de las Artes en la Ciudad de México, nuevas instalaciones para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el inicio de la edificación de un hospital destinado a policías. Asimismo, dio a conocer la adquisición de 3 mil 500 patrullas y la instalación de 30 mil cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la capital.

Dentro de los proyectos de espacio público y movilidad no motorizada, se contempla la creación de un Camino Seguro y la ciclovía La Gran Tenochtitlan, de 34 kilómetros de extensión sobre la Calzada de Tlalpan; la construcción de un parque elevado entre Chabacano y Tlaxcoaque; la rehabilitación de 12 bajopuentes, y la iluminación de 42 kilómetros de calles y avenidas en el Centro Histórico. A ello se añade la implementación de un Camino Seguro que conectará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la zona de Insurgentes.

En el rubro de transporte público, la jefa de Gobierno expuso la modernización del Tren Ligero, denominado “La Ruta del Ajolote”, que corre de Taxqueña a Xochimilco; la construcción de la Línea 14 del Trolebús, “La Ruta de los Animales Silvestres”, que irá de Metro Universidad a Huipulco; la rehabilitación de dos puentes vehiculares en el circuito Aztecas, y el mejoramiento de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) de Huipulco, Tasqueña y Universidad.

Las obras hídricas representan otro eje orincipal del plan detallado. Clara Brugada explicó que se desarrollarán 310 proyectos para la rehabilitación de pozos en la ciudad, la modernización de seis plantas potabilizadoras, la intervención de 34 kilómetros de líneas de distribución de agua y la construcción de 10 kilómetros de colectores. Además, se contempla la perforación de 100 pozos de absorción como parte del programa de Acupuntura Hídrica, así como la instalación de cinco pozos de tratamiento de agua residual.

La mandataria también recordó que continuarán diversos programas sociales y educativos durante 2026, entre ellos 1, 2, 3 Por Mi Escuela; el esquema de atención Casa por Casa en 49 colonias; y Yólotl Anáhuac, enfocado en el rescate y fortalecimiento de los pueblos originarios.