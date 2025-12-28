Edomex aplicará multas de hasta 30 UMA por violar el Hoy No Circula

Edoméx aplicará multas del Hoy No Circula a partir de enero de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el Gobierno del Estado de México comenzará a aplicar de manera formal sanciones a los automovilistas que incumplan el Programa Hoy No Circula, conforme a lo establecido en el Reglamento y en el Código para la Biodiversidad de la entidad. La medida, según autoridades, busca reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el territorio mexiquense.

Con la entrada en vigor de esta disposición, serán sujetos a sanción los conductores que circulen en días restringidos, aquellos cuyos vehículos no cuenten con holograma de verificación vigente y los automóviles que presenten emisiones contaminantes visibles. La supervisión del programa estará a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de las policías municipales.

Las sanciones económicas contempladas oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos aproximados que van de poco más de dos mil a casi tres mil 400 pesos, dependiendo de la falta cometida. En algunos casos, además de la multa, se prevé la remisión del vehículo al corralón o el retiro de placas.

No contar con holograma de verificación, circular con un vehículo ostensiblemente contaminante, serán algunas de las infracciones consideradas, supuestos que implican una multa cercana a los dos mil 263 pesos y el envío del automóvil al corralón. Circular en un día restringido por el programa Hoy No Circula conlleva una sanción económica de un monto similar.

En el caso de realizar la verificación de manera extemporánea, la multa aproximada asciende a tres mil 395 pesos. Asimismo, rebasar los límites máximos de emisiones detectados mediante sensores remotos puede derivar en una sanción cercana a los dos mil 716 pesos y el retiro de placas.