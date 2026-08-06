Atizapán impulsa jornada gratuita para aliviar el gasto del regreso a clases

Regreso a clases en Atizapán de Zaragoza

Con el regreso a clases cada vez más cerca, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza puso en marcha una serie de servicios gratuitos para ayudar a las familias a enfrentar los gastos propios del inicio del ciclo escolar. La jornada incluye certificados médicos, fotografías infantiles y vacunación, además de la continuidad del programa Salario Familiar.

La estrategia es encabezada por el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, a través de la Dirección de Desarrollo Social y el Sistema Municipal DIF, con el propósito de facilitar algunos de los trámites que madres y padres deben realizar antes del regreso de las y los estudiantes a las aulas.

Servicios sin costo

Como parte de la jornada, la Dirección de Desarrollo Social instaló un módulo en la Explanada Municipal donde se expiden certificados médicos gratuitos y se toman fotografías infantiles sin costo para niñas y niños.

El servicio de certificados médicos permanecerá disponible hasta el viernes a las 18:00 horas, mientras que la toma de fotografías estará disponible hasta las 14:00 horas, con la finalidad de que más familias puedan realizar sus trámites escolares sin generar un gasto adicional.

Las autoridades informaron que durante agosto los certificados médicos también se ofrecerán en diferentes comunidades del municipio.

El calendario contempla atención el 11 de agosto en Miraflores; el 13 en Villa de las Palmas, afuera de la primaria Miguel Hidalgo; el 15 en Bosques de Ixtacala, frente a la lechería; el 18 en Emiliano Zapata, frente al módulo de policía; el 20 en El Capulín, afuera de la primaria Francisco I. Madero; el 22 en Lomas de Tepalcapa, en la Paletería Michoacana; el 28 en San Juan Ixtacala Plano Norte, sobre la calle Huizache; el 30 en Las Águilas, en las canchas Nuevo Arcotecho; y el 1 de septiembre en Barrio Norte, frente a la Parroquia San Francisco de Asís.

Jornadas de vacunación

De manera paralela, el Sistema Municipal DIF lleva a cabo jornadas de vacunación para que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan completar sus esquemas de inmunización y fortalecer la protección contra diversas enfermedades.

Con estas acciones, las autoridades buscan que la población aproveche los servicios de salud antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, señaló que su administración continuará impulsando acciones que contribuyan al bienestar de las familias, especialmente en periodos que representan mayores gastos para los hogares, como el regreso a clases.

En ese mismo contexto, el alcalde y la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF realizan la entrega del segundo pago del programa Salario Familiar, el cual beneficia este año a 20 mil familias mediante una inversión de 150 millones de pesos, como parte de las acciones enfocadas en fortalecer la economía de las y los habitantes de Atizapán de Zaragoza.