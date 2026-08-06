Invierten 256 mdp en nueve obras para mitigar inundaciones en San José Tláhuac

Con una inversión superior a 256 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México presentó un paquete de nueve obras hidráulicas para disminuir el riesgo de inundaciones en la colonia San José y zonas aledañas de la alcaldía Tláhuac.

En dcha región, más de 300 familias han padecido recurrentemente el desbordamiento del Canal Riachuelo Serpentino durante las temporadas de lluvia.

Fue en un recorrido de supervisión donde la jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que las intervenciones forman parte de un plan de drenaje y control de inundaciones, cuyo objetivo es resolver un problema que vecinos de la zona señalan desde hace más de cuatro décadas.

Invierten 256 mdp en nueve obras para mitigar inundaciones en San José Tláhuac

Las acciones comprenden la construcción de un gavión transversal en el Canal Riachuelo Serpentino, un muro de contención de un kilómetro, un nuevo colector pluvial con capacidad para captar siete millones de litros de agua por hora, una nueva planta de bombeo Guadalupe Trigo 2, una línea de presión para desalojar agua, la rehabilitación de la planta de bombeo San José, la modernización de la planta Riachuelo Serpentino, un colector en la calle 20 de Noviembre y el desazolve de la laguna de San Lorenzo.

La administración capitalina informó que la última de estas obras concluirá en octubre, con lo que se espera que el sistema esté operando de manera integral para la próxima temporada de lluvias.

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Refuerzan capacidad del sistema hidráulico

Las intervenciones previstas son la modernización de la planta de bombeo Riachuelo Serpentino, cuya capacidad de desalojo pasará de 2.5 a 10 metros cúbicos por segundo, es decir, cuadruplicará su capacidad operativa.

También se construye una nueva planta de bombeo que en una primera etapa podrá desalojar mil 500 litros por segundo y posteriormente alcanzará más de 3 mil litros por segundo.

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El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, detalló que el conjunto de obras permitirá que las tres plantas de bombeo intervenidas alcancen una capacidad superior a 10 mil 600 litros por segundo, además de incorporar más de 930 metros de nueva tubería, un muro de contención de un kilómetro y el retiro de 25 mil metros cúbicos de azolve en la laguna de San Lorenzo.

El funcionario explicó que la rehabilitación de la planta Riachuelo Serpentino implicó sustituir equipos obsoletos y adquirir nuevos motores y bombas, con una inversión superior a 33 millones de pesos, lo que permitirá incrementar significativamente la velocidad con la que se desaloja el agua durante lluvias intensas.

Del mismo modo, indicó que la rehabilitación de la planta San José representó una inversión cercana a 20 millones de pesos, aumentando su capacidad de bombeo de 4 mil 800 a 6 mil 400 litros por segundo.

Gobierno anuncia continuidad de proyectos

Vecinos de otras colonias como Quiahuatla solicitaron que también se atiendan problemas de inundaciones en sus comunidades.

En respuesta, el subsecretario de Planeación y Proyectos de SEGIAGUA, Raúl López Corzo, informó que ya se trabaja en el proyecto de un nuevo colector para esa zona y que actualmente operan bombas provisionales para mitigar las afectaciones mientras se desarrollan las obras definitivas.

Por su parte, Clara Brugada aseguró que el gobierno capitalino continuará invirtiendo en infraestructura hidráulica para atender otras zonas de la alcaldía.

“Se trata de un plan integral de drenaje, para evitar inundaciones en Tláhuac. Son nueve obras muy importantes. Y estas obras transforman rezagos históricos”, afirmó la mandataria.

Más adelante agregó que “llegó la hora de resolver los problemas en San José. Llegó la hora de evitar más inundaciones en esta zona”.

También informó que este año el gobierno capitalino incrementó el presupuesto destinado a obras hidráulicas.

“Más de siete mil millones de pesos, para obras de agua y drenaje, este año en la ciudad... Más del doble de lo histórico que se ha destinado”, señaló al explicar que el objetivo es atender tanto la escasez de agua como las inundaciones.

Tras escuchar las peticiones de habitantes de otras colonias afectadas por las lluvias, la jefa de Gobierno anunció la realización de una mesa de trabajo con vecinos y funcionarios de SEGIAGUA para revisar proyectos específicos y dar seguimiento a nuevas obras en la zona.

Además, sostuvo que el gobierno continuará destinando recursos para infraestructura hidráulica en Tláhuac durante los próximos años.

Finalmente, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández afirmó que las intervenciones buscan responder a un problema histórico de inundaciones que ha afectado a la población durante décadas y destacó que las obras permitirán mejorar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de San José y colonias vecinas.