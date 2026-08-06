Huixquilucan recupera banquetas y espacios peatonales para mejorar la movilidad

Huixquilucan informó que continúa con la recuperación de banquetas y espacios peatonales como parte de las acciones para mejorar la movilidad y garantizar recorridos más cómodos, incluyentes y seguros para la población.

La administración municipal señaló que estos trabajos buscan liberar las áreas destinadas al tránsito de peatones, permitiendo que las personas caminen con mayor seguridad y reduciendo los obstáculos que dificultan el paso en la vía pública.

Las acciones benefician especialmente a adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, al facilitar su desplazamiento por calles y avenidas del municipio.

El gobierno destacó que la recuperación de estos espacios forma parte de su estrategia para construir un municipio más ordenado, donde se respete el derecho de la ciudadanía a transitar por banquetas en buenas condiciones.

Asimismo, reiteró que continuará impulsando acciones para mejorar la infraestructura urbana y fortalecer la seguridad de quienes diariamente recorren las calles de Huixquilucan.

Con estas labores, el Ayuntamiento busca fomentar una movilidad más accesible e incluyente, priorizando al peatón y promoviendo el uso adecuado de los espacios públicos para beneficio de toda la comunidad.