Fotomultas en la CDMX: ¿cuánto cuestan y cómo se pueden consultar?

Las sanciones se aplican mediante cámaras y radares; los costos varían según la infracción cometida

En la Ciudad de México, las fotomultas, también conocidas como fotocívicas, son sanciones que se generan de manera automática a través de cámaras y radares de tránsito instalados en distintos puntos de la capital. Su objetivo es mejorar la seguridad vial y fomentar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

¿Qué infracciones detectan las fotomultas?

Las cámaras están diseñadas para identificar diversas faltas, entre las que destacan el exceso de velocidad, cruzar un semáforo en rojo, invadir carriles exclusivos, utilizar el teléfono celular al conducir, estacionarse en doble fila o bloquear cruces peatonales, entre otras conductas prohibidas.

¿Cuál es el costo de las fotomultas?

El monto de las sanciones depende del tipo de infracción. Algunas de las más comunes tienen costos que van desde poco más de 1,000 pesos hasta más de 6,000 pesos, especialmente en casos como invadir carriles confinados, circular en contraflujo o no respetar señales de tránsito.

Las autoridades recuerdan que los montos pueden actualizarse conforme al Reglamento de Tránsito vigente, por lo que el costo final dependerá del momento y la falta cometida.

Sistema de puntos y sanciones

En la CDMX, los vehículos cuentan con un sistema de puntos, los cuales se van descontando conforme se registran infracciones. Cuando el conductor pierde puntos, puede ser obligado a realizar cursos en línea, actividades comunitarias o enfrentar restricciones para realizar la verificación vehicular.

¿Cómo consultar las fotomultas?

Para saber si un vehículo tiene fotomultas registradas, los conductores pueden:

Ingresar al portal oficial de trámites de la CDMX. Acceder con su Llave CDMX. Introducir el número de placa del vehículo.

En el sistema es posible revisar el historial de infracciones, el puntaje disponible y los detalles de cada sanción.

Recomendaciones para automovilistas

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar periódicamente su estatus, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, ya que las fotomultas se generan de manera automática y no requieren que el conductor sea detenido para que la infracción quede registrada.