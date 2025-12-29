PAN pedirá informe al GCDMX por declaratoria de emergencia por lluvias emitida en diciembre

Acciones del operativo Tlaloque

La diputada local panista, Liz Salgado, adelantó que en enero próximo pedirá un informe especial a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en relación con la Declaratoria de Emergencia con Motivo de las Lluvias Atípicas Ocurridas Durante el 2025 para la Atención de Daños por Inundaciones y Socavones en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 11 de diciembre.

Recordó que si algo caracterizó a este año fueron las lluvias extremas que se vivieron desde el mes de mayo, que se adelantaron en varias semanas a la presentación del operativo Tlaloque, con el que el Gobierno local se propuso combatirlas y mitigar sus efectos.

La temporada de lluvias inició el 15 de mayo y el operativo se presentó hasta el día 30, apenas 3 días antes de la primera lluvia extrema registrada.

“Desde ese momento, en Acción Nacional realizamos diversas propuestas para mejorar la coordinación en la atención de emergencias por lluvias, para que se diseñara e implementara un plan integral por inundaciones en avenidas principales, para que se reforzara el operativo Tlaloque, pues a medio año quedó demostrado que era insuficiente”.

Destacó que se presentó una iniciativa para que se creara la figura de los Planes Maestros de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado para la Ciudad, pues eso obligaría a una mejor planeación en estas áreas.

“En materia de presupuesto sugerimos que se destinaran 10 mil millones de pesos para reforzar el sistema de drenaje y que se aplicaran antes de la llegada de las lluvias, no como ocurrió en 2025, cuando se empezaron a ejercer después de octubre”.

La también la presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso local comentó que nada de eso contó con el respaldo de Morena, aunque al cierre del año se presente esta Declaratoria de Emergencia, casi un mes después de concluida la temporada de lluvias del año.

Declaratoria hubiera sido más útil en agosto

Lo relevante del caso es el propio contenido de la declaratoria cuestionando por qué se emite en diciembre, casi al cierre administrativo del año.

“¿Qué no hubiera sido más útil en agosto o septiembre, cuando se registraron las mayores afectaciones a viviendas; además, por qué solo se contemplan nueve alcaldías.

“Y lo que más llama la atención del documento, es que las obras se realizarán con cargo al presupuesto autorizado en 2025 a las secretarías participantes, así como al Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) y al Fondo de Atención a Contingencias y Desastres Naturales en la Ciudad de México”, señaló la panista.

Además señaló que surgen más cuestionamientos, ejemplificó que en el caso de la Alcaldía Álvaro Obregón no se contempla ningún socavón y sólo viene incluido un sitio de inundaciones, cuando a lo largo del año hemos reportado diversos socavones, laderas que se han debilitado, taludes en riesgo y puntos de drenaje que requieren ser atendidos.

“Por todo lo anterior, se debe cuestionar el origen del listado de acciones contenido en la declaratoria, así como la suma real de recursos que se destinarán a este propósito”.

Añadió que es muy probable, que lo que se vivió en 2025 con las lluvias se repita cada año. Por eso, es importante que los trabajos que se realicen con este documento, ayuden a reducir la exposición ante las lluvias que enfrentamos las y los chilangos y para ello, se requiere que la jefa de Gobierno informe los motivos y alcances reales de la declaratoria.