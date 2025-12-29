Romería de los Reyes Magos en La Alameda: fechas, horarios y todo lo que debes de saber

La tradicional celebración regresa al Centro Histórico de la CDMX con actividades para toda la familia

La Romería de los Reyes Magos vuelve a instalarse en el corazón de la Ciudad de México, ofreciendo a familias, niñas y niños la oportunidad de convivir con Melchor, Gaspar y Baltazar en un ambiente lleno de tradición, juegos y actividades recreativas. Este evento marca uno de los momentos más esperados de la temporada decembrina y del cierre de las festividades navideñas.

Fechas y horarios de la romería

La romería estará disponible del 24 de diciembre al 6 de enero, periodo en el que los asistentes podrán acudir todos los días en un horario de 12:00 del día a 12:00 de la noche. Conforme se acerca el Día de Reyes, la afluencia de visitantes suele incrementarse, por lo que se recomienda planear la visita con anticipación.

¿Dónde se ubica?

En esta edición, la romería se encuentra instalada en las inmediaciones de la Alameda Central, específicamente sobre avenida Hidalgo, dentro del Centro Histórico de la CDMX. El cambio de sede busca facilitar el acceso, mejorar la movilidad peatonal y ofrecer un espacio más amplio para comerciantes y visitantes.

Actividades y atracciones

El evento está diseñado como un plan familiar completo e incluye escenarios temáticos para tomarse fotografías con los Reyes Magos, juegos mecánicos, atracciones infantiles y una amplia variedad de puestos de comida tradicional. También hay venta de juguetes y artículos relacionados con la celebración, lo que convierte a la romería en un punto de reunión previo al 6 de enero.

Costos y recomendaciones

El acceso a la romería es gratuito; sin embargo, algunas actividades como las fotografías con los Reyes Magos pueden tener un costo adicional que varía dependiendo del formato y el proveedor. Las autoridades recomiendan acudir con tiempo, mantener vigilados a los menores y tomar precauciones ante la alta afluencia de personas.

Una tradición que cierra las fiestas

La Romería de los Reyes Magos no solo es un evento recreativo, sino una tradición arraigada en la capital que simboliza el cierre de las celebraciones decembrinas. Año con año, miles de familias acuden para mantener viva esta costumbre y compartir momentos especiales con los más pequeños.