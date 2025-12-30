Entregan 81 viviendas reconstruidas a familias afectadas por el sismo de 2017 en Narvarte y Obrera

El Gobierno de la Ciudad de México entregó 81 viviendas reconstruidas a familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicadas en los inmuebles de Nicolás San Juan 304, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, y San Antonio Abad 39, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

La reconstrucción de viviendas afectadas por fenómenos naturales forma parte de las obligaciones del Estado, por lo que la jefa de Gobierno, Clara Brugada reiteró que el objetivo de su administración es que todas las familias damnificadas regresen a sus hogares.

Indicó que el proceso de reconstrucción iniciado en administraciones anteriores continúa con la meta de cerrar los casos pendientes, salvo aquellos que enfrenten problemas jurídicos, a más tardar a mediados de 2026.

En el inmueble de Nicolás San Juan 304 regresaron a vivir 21 familias. El edificio fue demolido y reconstruido en su totalidad tras presentar daños estructurales severos.

La obra incluyó la edificación de departamentos nuevos desde los cimientos, con instalaciones renovadas, servicios actualizados y condiciones estructurales certificadas.

El conjunto abarca más de tres mil metros cuadrados de construcción e incorpora estacionamiento. La inversión destinada a este proyecto fue de 69.6 millones de pesos.

Entregan 81 viviendas reconstruidas a familias afectadas por el sismo de 2017 en Narvarte y Obrera

En San Antonio Abad 39 se entregaron 60 viviendas. En este predio originalmente habitaban 16 familias, pero el proyecto fue ampliado para integrar más departamentos, así como espacios comerciales y estacionamientos.

La inversión para este conjunto ascendió a 78.5 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, el inmueble fue reconstruido para ofrecer mejores condiciones de seguridad y habitabilidad.

En total, los proyectos benefician a aproximadamente 240 personas. Las viviendas respetan, en términos generales, el metraje previo al sismo e incorporan nuevas tipologías habitacionales acordes con las características de cada predio.

La inversión global reportada para estas acciones fue de 78 millones 520 mil 163 pesos, lo que representa un promedio de un millón 266 mil 454 pesos por vivienda, destinados a garantizar seguridad estructural, instalaciones renovadas y condiciones certificadas de entrega.

Durante la ceremonia, vecinas y vecinos recordaron los años de espera y las dificultades administrativas que enfrentaron tras el sismo. Señalaron que el avance definitivo de sus casos ocurrió en la etapa más reciente del proceso de reconstrucción.

El secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, informó que el conjunto de San Antonio Abad 39 cuenta con 60 departamentos distribuidos en dos torres, de los cuales 16 corresponden a las familias damnificadas originales y 28 están destinados al Programa de Vivienda.

Los departamentos tienen superficies de entre 55 y 60 metros cuadrados. Añadió que, tras ocho años de trabajos, en la capital se han reconstruido o rehabilitado 414 edificios dañados por el sismo, incluido el de Nicolás San Juan 304.

Entregan 81 viviendas reconstruidas a familias afectadas por el sismo de 2017 en Narvarte y Obrera

Entregan 81 viviendas reconstruidas a familias afectadas por el sismo de 2017 en Narvarte y Obrera

Recordó que durante la administración de Claudia Sheinbaum se impulsó el Programa de Reconstrucción y se promulgó la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, que estableció la reposición gratuita de vivienda para las familias afectadas. Detalló que hasta la fecha se han entregado cerca de 20 mil 400 viviendas, de un total de 22 mil 79 que registraron daños irreversibles en 2017.

Asimismo, precisó que entre 2019 y diciembre de 2025 se han invertido 12 mil 400 millones de pesos en reconstrucción, y que desde finales de 2024 a la fecha se han destinado 11 mil 500 millones de pesos adicionales. Con ello, se proyecta una inversión acumulada de 14 mil 400 millones de pesos para concluir los trabajos hacia mediados de 2026.

Por su parte, Víctor Fabián Toledo, director general del Programa de Reconstrucción, explicó que el edificio de Nicolás San Juan 304, con más de 40 años de antigüedad, presentaba daños acumulados de los sismos de 1985 y 2017, lo que obligó a su demolición total.

El nuevo inmueble se construyó en un predio de 393 metros cuadrados e integra 30 viviendas: 21 de reposición para las familias damnificadas y nueve adicionales derivadas de un esquema de redensificación, con superficies de entre 85 y casi 90 metros cuadrados.

Detalló que la obra se levantó sobre una cimentación profunda con 16 pilas de concreto armado de un metro de diámetro y 35 metros de profundidad, unidas mediante contratrabes, con una estructura diseñada para reducir el impacto de movimientos sísmicos.

Finalmente, informó que en la alcaldía Benito Juárez se tenía un registro de 2 mil 829 viviendas dañadas, de las cuales 2 mil 376 ya han sido entregadas, lo que representa un avance de 84 por ciento, mientras que 453 continúan en proceso de reconstrucción.