FGJCDMX continúa indagatorias por asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz: Brugada

Memorial de Jesús Muñoz y Ximena Guzmán Veladoras y carteles puestos en el lugar del ataque sobre calzada de Tlalpan.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que las investigaciones por los homicidios de sus colaboradores Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega continúan y no serán descuidadas, al señalar que existen avances relevantes, personas detenidas y órdenes de aprehensión vigentes en el caso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas las indagatorias y ha dado seguimiento puntual al proceso, incluyendo la detención de presuntos implicados, aclaró la mandataria local.

Recordó que se trata de uno de los episodios más complejos que ha enfrentado su administración durante su primer año de gobierno.

Al respecto, dijo que la investigación se mantiene activa de manera permanente y subrayó que, como ocurre con cualquier homicidio registrado en la ciudad, este caso recibe la misma prioridad institucional.

Señaló que la búsqueda de justicia y el combate a la impunidad forman parte central de la estrategia de seguridad de su gobierno, por lo que las diligencias seguirán su curso hasta su total esclarecimiento.

La Jefa de Gobierno añadió que en este y otros casos se han registrado avances en la judicialización y en el fortalecimiento de las acciones contra los delitos de alto impacto en la capital, lo que, dijo, ha permitido contrarrestar distintos indicadores delictivos.

Reiteró que las investigaciones relacionadas con el asesinato de sus colaboradores no se detendrán y que la autoridad continuará informando sobre los resultados conforme lo permita el debido proceso.

Explosión de pipa en Iztapalapa

Además, Brugada se refirió a otro de los hechos que calificó como especialmente difíciles para su administración, es decir la explosión de una pipa ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de La Concordia. Recordó que hace dos semanas se dieron a conocer los avances sobre ese caso, en el que se destinaron 480 millones de pesos para la reparación del daño a las víctimas.

La mandataria señaló que, aunque ninguna compensación puede sustituir la pérdida de vidas humanas, se logró una reparación integral que calificó como inédita en la Ciudad de México para un incidente de esta magnitud.

Indicó que 92.95 por ciento de los casos derivados de ese accidente ya han sido resueltos y que los pendientes corresponden a situaciones internas de algunas familias que aún deben definir acuerdos para la entrega de los recursos.

Finalmente, añadió que el caso del Puente de La Concordia fue uno de los eventos en los que se logró avanzar con mayor rapidez en los procesos de atención y reparación a las víctimas, dentro de los márgenes legales establecidos.