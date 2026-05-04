Caen 4 “Malcriados 3AD” con más de mil kilos de droga oculta en cajas de huevo en Álvaro Obregón

Detenidos Integrantes de "Los Malcriados 3AD". (SSC y SSPC)

En un operativo conjunto entre autoridades de seguridad locales y federales, fueron detenidas cuatro personas integrantes de la célula delictiva “Los Malcriados 3AD”, que transportaban mil 278 kilos de droga ocultos en cajas de huevo, en la colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón.

Se trata de José Roberto García Ruiz de 40 años, Jorge Alexander Juárez Calva de 22 años, Javier Rodríguez Rodríguez de 40 años y José Armando Silva Olvera de 28 años, les aseguraron un tractocamión sin placas de circulación ni engomado, acoplado a un semiremolque que transportaba mil 278 kilogramos de marihuana.

Los agentes detectaron un tractocamión que circulaba sin placas ni engomado, por lo que le marcaron el alto para realizar una inspección de seguridad.

Durante la revisión, con apoyo de binomios caninos, se localizaron 80 cajas que simulaban transportar huevo, cuyo interior contenía paquetes con marihuana, con un peso total de mil 278 kilos. Por estos hechos, el conductor y tres personas que lo acompañaban fueron detenidos.

Las autoridades explicaron que con esta acción se evitó que más de 430 mil dosis llegaran a las calles, lo que representa una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 15 millones de pesos.