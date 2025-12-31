¿Dónde debo tirar la popó de mi perro? CDMX impulsa reglamento para separar basura; estas serán las multas en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, la Ciudad de México pondrá las cartas sobre la mesa: separar la basura será obligatorio en cada hogar. Esta medida busca reducir el impacto ambiental de los residuos y fomentar una cultura de reciclaje desde casa.

¿Cómo debo separar la basura?

La nueva regla divide los residuos en tres categorías principales que deberás poner en distintos contenedores:

Orgánicos

Incluye restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, restos de jardín, café, etc.

Inorgánicos reciclables

Aquí van vidrio, plásticos, metales, papel y cartón.

Inorgánicos no reciclables

Elementos como toallas sanitarias, colillas de cigarro y unicel.

¿Cómo será el calendario de recolección de basura?

Cada tipo de basura tendrá días distintos para ser recogida, lo que ayuda a que no se mezclen y puedan reciclarse o compostarse mejor.

¿Qué pasa con las heces de perro? Aquí la regla y las sanciones

Algunas personas se preguntan qué pasa con la popó de sus mascotas. De acuerdo con las autoridades, las heces de perro se consideran residuos orgánicos, pero deben manejarse con cuidado: recogerse con palita o bolsa biodegradable y depositarse en la bolsa destinada a residuos orgánicos o compostables.

Y sí, si no las recoges puedes recibir una multa.

Multas y sanciones por no separar o no recoger las heces de tu perro

Aún cuando la multa específica por no separar bien la basura en 2026 no ha sido del todo definida por el gobierno, ya existen sanciones claras si no recoges las heces de tu mascota:

Multa de 11 a 40 UMAs (alrededor de $1,000 a $4,300 pesos aprox)

(alrededor de aprox) Arresto administrativo de 13 a 24 horas

de Trabajo comunitario de 6 a 12 horas

Esto se aplica por no recoger los residuos de animales de compañía y sanciona tanto por razones de salud pública como ambientales.

¿Este cambio ayudará realmente?

La CDMX genera miles de toneladas de basura al día y solo una pequeña fracción se recicla correctamente.

Con la nueva obligación:

Se reduce la basura que va a rellenos sanitarios

Se impulsa el reciclaje y compostaje desde casa

Se aumenta la conciencia sobre el impacto ambiental

Es un cambio grande, pero si todos le entramos con buena actitud y práctica, la ciudad puede volverse más limpia y sustentable.