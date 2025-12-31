Horarios oficiales del mega concierto gratuito en CDMX: a qué hora se presenta cada artista

Año Nuevo en Reforma: horarios y artistas del mega concierto electrónico gratuito en CDMX

Este 31 de diciembre, la Ciudad de México será sede de uno de los eventos masivos más esperados del cierre de año: una fiesta electrónica de acceso libre, organizada por el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Cultura, que promete superar ediciones anteriores.

Autoridades han calificado el evento como “la fiesta electrónica más grande del mundo”, con una programación que recorre distintos subgéneros, desde el electro-pop y el synthwave, hasta el techno y la electrónica experimental, combinando DJ sets y presentaciones especiales.

¿A qué hora inicia la fiesta electrónica de Año Nuevo en Reforma?

El evento comenzará a las 18:00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta las 02:00 horas del jueves 1 de enero de 2026.

El escenario principal estará ubicado sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, donde se realizó un operativo especial para el montaje técnico y el tránsito peatonal durante los conciertos.

Cada artista contará con un horario definido dentro del bloque general del festival.

Horarios confirmados de los artistas

De acuerdo con la Secretaría de Cultura capitalina, estos son los horarios oficiales:

Ramiro Puente – 18:00 horas

– 18:00 horas VEL – 19:00 horas

– 19:00 horas Jehnny Beth – 20:00 horas

– 20:00 horas 3BallMTY – 21:00 horas

– 21:00 horas Mariana Bo – 22:00 horas

– 22:00 horas Kavinsky – 23:00 horas

– 23:00 horas Arca (DJ Set) – 00:00 horas

– 00:00 horas MGMT (DJ Set) – 01:00 horas

La medianoche estará marcada por el DJ set de Arca, mientras que MGMT cerrará la celebración durante la primera hora del 2026.