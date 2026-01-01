Activan Contingencia Ambiental este 1 de enero de 2026: ¿habrá Doble Hoy No Circula?

La CAMe mantiene vigilancia por altos niveles de contaminación tras las celebraciones de Año Nuevo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental este 1 de enero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que se registraran altas concentraciones de partículas contaminantes tras las celebraciones de Año Nuevo.

De acuerdo con los reportes oficiales, la mala calidad del aire se debe principalmente a la acumulación de partículas PM2.5, fenómeno que se intensifica durante la temporada invernal por las inversiones térmicas, las cuales impiden la dispersión de contaminantes generados por actividades humanas como la quema de pirotecnia y fogatas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

A pesar de la activación de la contingencia, hasta el momento no se ha decretado el Doble Hoy No Circula. Las autoridades informaron que el programa Hoy No Circula opera de manera normal este jueves 1 de enero, con las restricciones habituales.

Esto significa que no pueden circular los vehículos con:

Engomado verde

Holograma 1 y 2

Terminación de placa 1 y 2en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

La CAMe aclaró que la aplicación del Doble Hoy No Circula dependerá de la evolución de la calidad del aire durante el día, por lo que no se descartan ajustes en caso de que los niveles de contaminación continúen en aumento.

Recomendaciones a la población

Ante esta situación, las autoridades ambientales exhortaron a la ciudadanía a:

Evitar actividades físicas al aire libre

Reducir el uso del automóvil

Mantenerse informada a través de los sistemas oficiales de monitoreo ambiental

Asimismo, reiteraron el llamado a no quemar pirotecnia, residuos ni encender fogatas, prácticas que agravan la contaminación y representan un riesgo para la salud, especialmente en niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.