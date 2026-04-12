Avanza 90% la reconstrucción del Periférico Norte en el Estado de México

A tres meses del inicio de los trabajos, el Gobierno del Estado de México reportó un avance de 90 por ciento en la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, en el tramo que va del antiguo Toreo de Cuatro Caminos a la caseta de Tepotzotlán, en ambos sentidos.

La obra forma parte de la estrategia denominada “2026, Año de las Obras en EdoMéx” y ha requerido una inversión superior a mil 200 millones de pesos.

Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos del Estado de México, informó que las labores se realizan de manera simultánea en cuatro frentes de trabajo, centradas en la sustitución de la estructura que soporta el pavimento y la renovación de la carpeta asfáltica, así como en el balizamiento.

El funcionario explicó que el objetivo es mejorar la seguridad vial y agilizar los traslados de aproximadamente 204 mil vehículos que circulan diariamente por esta vía, la cual conecta municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.

Añadió que los trabajos se ejecutan durante la temporada de estiaje para favorecer la calidad y durabilidad de la intervención. Según lo informado, esta vialidad no había recibido un mantenimiento de este tipo en más de 25 años.

La rehabilitación incluye acciones complementarias como el cambio de luminarias, mantenimiento de áreas verdes, mejoras en puentes peatonales y labores de desazolve.