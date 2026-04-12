Brugada abandera a delegación capitalina rumbo a Olimpiada Nacional Conade 2026 y anuncia apoyos económicos

En la estación Tasqueña, una de las más transitadas cada mañana, Claudia López, madre de familia y trabajadora de oficina, describe su rutina.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el acto de abanderamiento de la delegación que representará a la capital del país en la Olimpiada Nacional 2026 organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), donde anunció apoyos económicos para atletas medallistas y planteó una estrategia de fortalecimiento a la infraestructura deportiva en la ciudad.

La mandataria capitalina informó que las y los deportistas que obtengan medalla de oro recibirán 20 mil pesos; quienes logren plata, 15 mil, y quienes consigan bronce, 10 mil. Añadió que el objetivo es avanzar hacia un esquema de apoyos permanentes para deportistas destacados y contemplar también incentivos para entrenadores.

Señaló que todas las Utopías de la ciudad contarán con instalaciones para la práctica de las 46 disciplinas contempladas en la Olimpiada Nacional y adelantó la construcción de una Utopía de Alto Rendimiento dirigida a atletas sobresalientes. Asimismo, convocó a fortalecer la coordinación entre entrenadores, madres y padres de familia y autoridades para respaldar el desarrollo deportivo de niñas, niños y jóvenes.

En el acto participó la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá Izguerra, quien destacó el acompañamiento familiar y el trabajo de preparación previo a la competencia, y expresó que existe interés institucional en fortalecer el deporte en la capital.

También intervino Javier Hidalgo Ponce, próximo titular de la Secretaría del Deporte local, quien subrayó que la experiencia de la Olimpiada Nacional contribuye a la formación de valores y proyectos de vida. Recordó que se proyecta la construcción de 100 Utopías en la ciudad y que, en el contexto de preparativos rumbo al Mundial de Fútbol 2026, se han rehabilitado 315 canchas.

Por su parte, el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta, informó que la delegación capitalina está integrada por más de mil atletas que competirán en 46 disciplinas, y destacó que el uniforme representa identidad y valores asociados al deporte.

La atleta Camila Vega Gil, multimedallista en atletismo, recibió la bandera de la ciudad durante el acto y dirigió un mensaje a sus compañeras y compañeros, en el que llamó a valorar el esfuerzo realizado para clasificar a la competencia.

La delegación de la Ciudad de México participará en disciplinas como ajedrez, atletismo, natación, ciclismo, boxeo, taekwondo, voleibol, fútbol, tiro con arco, judo, gimnasia, remo, rugby 7, surf, entre otras contempladas en el programa de la Olimpiada Nacional 2026.