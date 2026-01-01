CDMX inicia descuentos en predial, agua y tenencia para 2026 La Jefa de Gobierno anunció el incremento del límite para exentar la tenencia vehicular en 2026 (Pexels y Gobierno de la Ciudad de México)

Desde este mes de enero entran en vigor los descuentos y beneficios fiscales para el pago de predial, agua y tenencia en la Ciudad de México, informó el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Las medidas estarán vigentes durante los primeros meses de 2026 y buscan facilitar el cumplimiento tributario y apoyar la economía de los hogares, según las autoridades.

En el caso del impuesto predial, se aplican descuentos por pago anual anticipado de 8 por ciento durante enero y de 5 por ciento en febrero.

Además, se estableció una cuota fija bimestral de 68 pesos para personas pertenecientes a grupos vulnerables y adultos mayores a partir de los 60 años, siempre que el valor del inmueble de uso habitacional no exceda los 2 millones 808 mil 466 pesos. Cuando el valor de la propiedad supere ese monto, se otorgará un descuento de 30 por ciento en el pago del predial.

Para este mismo sector de la población, que incluye a personas adultas mayores sin ingresos fijos, madres solteras, jefas de hogar, viudas, personas pensionadas, jubiladas, con discapacidad permanente y otros grupos considerados vulnerables, también se aplicará una reducción del 50 por ciento en la cuota bimestral por derechos de suministro de agua.

En materia de tenencia vehicular, la SAF informó que para 2026 se mantiene el beneficio de descuento del 100 por ciento en este impuesto, siempre que se cubra el pago del refrendo, cuyo costo es de 760 pesos, conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México.

El beneficio aplica para automóviles cuyo valor total, incluido el Impuesto al Valor Agregado, no exceda los 638 mil pesos, y para motocicletas con valor de hasta 250 mil pesos. Este apoyo está dirigido a personas físicas y a personas morales sin fines de lucro.

De acuerdo con la autoridad, por primera vez en 13 años se actualizó el límite del valor de los vehículos para acceder a la exención de la tenencia, al pasar de 250 mil a 638 mil pesos, lo que amplía el número de contribuyentes beneficiados.

La vigencia para este estímulo fiscal será del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, siempre y cuando no existan adeudos de tenencia de años anteriores y se cuente con tarjeta de circulación vigente o se realice el trámite de renovación correspondiente.

La Secretaría de Administración y Finanzas señaló que los pagos de impuestos y derechos pueden realizarse en más de 8 mil 800 puntos de cobro en toda la ciudad, así como en línea, a través de la aplicación móvil Tesorería CDMX y en el sitio oficial de la dependencia.

También se podrá pagar en kioscos de la tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y departamentales, con la opción de meses sin intereses en tarjetas de crédito participantes.

La información detallada sobre los descuentos, beneficios y requisitos puede consultarse en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.