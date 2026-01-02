Anuncian calendario de verificación vehicular en la CDMX para enero-junio de 2026

Calendario de verificación vehicular: (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México dio a conocer el calendario de verificación vehicular obligatorio correspondiente al primer semestre de 2026, el cual se aplicará de enero a junio conforme al color del engomado y la terminación de la placa de circulación.

La dependencia informó que el programa está dirigido a los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la capital del país, así como a aquellos provenientes de otras entidades federativas que soliciten de manera voluntaria el servicio de verificación en la Ciudad de México. El calendario fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de enero de 2026.

De acuerdo con la Sedema, la verificación vehicular tiene como objetivo evaluar las emisiones contaminantes de los automóviles, comprobar el adecuado funcionamiento de sus sistemas de control ambiental y contribuir a la mejora de la calidad del aire y a la protección de la salud de la población.

El calendario establecido para el primer semestre de 2026 es el siguiente: los vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6 deberán verificar en enero y febrero; los de engomado rosa, con terminación 7 u 8, en febrero y marzo; los de engomado rojo, con placas terminadas en 3 o 4, en marzo y abril; los de engomado verde, con terminación 1 o 2, en abril y mayo; y los de engomado azul, con placas terminadas en 9 o 0, en mayo y junio.

La autoridad ambiental recordó que la verificación vehicular es obligatoria y señaló que tanto el costo del trámite como el de la multa por verificación extemporánea se mantienen sin cambios, ya que están determinados en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor se actualiza anualmente y es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a finales de enero.

Finalmente, las autoridades exhortaron a las personas propietarias de vehículos a realizar la verificación dentro del periodo que les corresponde, a fin de cumplir con los programas ambientales vigentes.

Cabe señalar que para consultar requisitos, costos, citas, así como información sobre vehículos exentos, hologramas especiales o incentivos, la ciudadanía puede acceder al sitio oficial de la dependencia.