Clausuran zona de derribo de arbolado en “El Ocotal”, alcaldía Cuajimalpa

Se colocaron sellos de clausura tras detectar derribo y poda sin autorización

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) clausuró una zona de derribo de arbolado en “El Ocotal”, alcaldía Cuajimalpa, luego de que se detectaran acciones de derribo y poda sin autorización.

Después de realizarse una orden de inspección extraordinaria en materia de arbolado, personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) acudió al paraje conocido como “El Ocotal”, ubicado en la Carretera México-Toluca km 24, colonia La Venta, alcaldía Cuajimalpa.

Según informó la Sedema, durante la diligencia se constató que no se llevaban a cabo trabajos al momento de la visita; sin embargo, se identificaron indicios recientes de intervención, entre ellos 14 tocones de corte reciente, aproximadamente 25 metros cúbicos de residuos producto de derribo y poda, así como podas superiores al 25% en diversos individuos arbóreos, particularmente hacia la calle Santa Rita.

Se colocaron sellos de clausura tras detectar derribo y poda sin autorización

Además, se detectó que las actividades se realizaron en un polígono aproximado de 1,380 metros cuadrados, sin que se exhibieran en el sitio las autorizaciones correspondientes en materia de arbolado, ni dictamen técnico, acreditación vigente del responsable, ni documentación que sustente el manejo de los residuos generados.

Derivado de lo anterior, personal de Sedema procedió a la colocación de 13 sellos de clausura con la leyenda “CLAUSURADO”, a fin de suspender cualquier actividad en la zona.

Testimonios recabados en el sitio indican que los trabajos se habrían realizado entre el 28 y el 30 de abril, siendo este último el día con mayor intervención.

La Secretaría del Medio Ambiente adelantó que continuará con las acciones de verificación e investigación correspondientes, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y, en su caso, proceder conforme a la normatividad ambiental vigente.