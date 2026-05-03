Nueva ley en el Estado de México crea registro obligatorio de animales de compañía

La Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, aprobada por unanimidad por la LXII Legislatura del Estado de México, contempla la creación de un Registro Único de Animales de Compañía, el cual será obligatorio y gratuito para las personas que adquieran o adopten mascotas en la entidad.

La iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez y respaldada por distintos grupos parlamentarios, este registro tendrá como objetivo garantizar la identificación de los animales, asignándoles una Clave Única de Registro y vinculándolos con al menos una persona responsable.

La base de datos será administrada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), encargada de integrar y actualizar la información. Entre los datos requeridos se incluirán historial médico, esquema de vacunación, origen del animal, domicilio y datos de la persona responsable.

Además, la normativa establece que la Clave Única deberá incorporarse en una placa de identificación que el animal portará en su collar o arnés.

El registro será también un requisito para acceder a campañas gratuitas de vacunación, esterilización y desparasitación, aunque el trámite podrá realizarse durante dichas jornadas oficiales.

La legislación introduce el concepto de “familia multiespecie”, que reconoce a los animales de compañía como parte del núcleo familiar, y establece obligaciones para las personas propietarias o responsables, como garantizar el bienestar de los animales, brindarles atención y evitar cualquier forma de maltrato.