Así puedes obtener el apoyo para el hogar en el Edomex: entregan 40 mil pesos para mejorar viviendas

Apoyo para el hogar en el Edomex: entregan 40 mil pesos para mejorar viviendas

Un programa social impulsado por el Gobierno de México ofrece apoyos de 40 mil pesos a familias del Estado de México para reparar, mejorar o ampliar su vivienda, con el objetivo de elevar las condiciones de vida en zonas con rezago social.

¿Qué es el Programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar?

El Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar forma parte del Plan Integral de Mejoramiento Urbano para la Zona Oriente del Estado de México y busca que las familias puedan realizar obras en sus hogares según sus necesidades, ya sea para:

Reparar techos o muros.

Ampliar espacios o construir un cuarto adicional.

Adecuar servicios básicos en la vivienda.

¿Cómo funciona el apoyo de 40 mil pesos?

Cada familia beneficiaria recibe un pago único de 40 mil pesos, entregado directamente mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Este recurso puede utilizarse libremente para realizar mejoras en la vivienda, siempre que se destine a fines de construcción o adecuación del hogar.

¿Dónde aplica este programa?

El programa está enfocado en 10 municipios del oriente del Estado de México, zonas con alta densidad poblacional y necesidades de mejoramiento urbano. Los municipios incluidos son:

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Ixtapaluca

La Paz

Nezahualcóyotl

Texcoco

Tlalnepantla de Baz

Valle de Chalco Solidaridad

Estas localidades concentran una gran parte de la población del estado y enfrentan retos históricos en infraestructura y servicios, por lo que el programa pretende impactar de manera directa en la calidad de vida de miles de hogares.

¿Quiénes pueden acceder al apoyo?

El programa prioriza a familias en condiciones de vulnerabilidad social, entre las cuales se encuentran:

Mujeres jefas de familia

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Jóvenes

Integrantes de pueblos originarios

Familias con ingresos bajos y sin acceso a créditos de vivienda tradicionales

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) es la encargada de entregar los recursos y coordinar las acciones con autoridades locales para llevar el apoyo directamente a las familias elegibles.

Más que un recurso económico

Además del subsidio de 40 mil pesos, el programa incluye asistencia técnica y capacitaciones a beneficiarios para que puedan aprovechar mejor el apoyo al realizar mejoras en sus hogares, con información sobre técnicas de construcción y recomendaciones útiles.

Impacto en la comunidad

La entrega de estos apoyos forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer las condiciones urbanas y sociales en el Estado de México, incluyendo acciones de mejoramiento de servicios públicos, regularización de la tenencia de la tierra y obras de infraestructura básica.