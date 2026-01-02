Tenencia vehicular 2026: ¿cuánto cuesta el refrendo en CDMX y Edomex a partir de hoy?

Refrendo vehicular 2026 ¿Cuánto costará? Especial

Para muchos mexicanos, este 2026 es un nuevo momento para materializar propósitos y saldar deudas pendientes. Una de esas deudas podría ser la tenencia vehicular y el refrendo para 2026. No es solo una cuota más en el calendario fiscal, representa la relación cotidiana entre tu auto y tu economía familiar.

Para este año, habrá cambios y números que cientos de miles de propietarios de vehículo, deberán considerar antes de que termine enero. Tanto en la CDMX como en el Estado de México hay reglas, costos y formas de pago que pueden hacer la diferencia entre un trámite sencillo y una carga inesperada para el presupuesto de casa. Aquí te lo explicamos todo.

Refrendo en CDMX: ¿Cómo será?

En la CDMX, este impuesto sigue vigente y se paga junto con el refrendo vehicular, que es la cuota obligatoria por tener un auto registrado en la capital. En 2026, los valores se mantienen cercanos a los años anteriores, aunque con pequeños ajustes inflacionarios que deben tomarse en cuenta para evitar recargos o multas.

¿Cuánto cuesta?

El refrendo para automóviles particulares en la CDMX generalmente ronda entre $900 y $1,200 pesos, dependiendo del modelo, la antigüedad del vehículo y la cilindrada. A este monto se suma la tenencia que puede variar, especialmente si tu automóvil tiene un valor comercial alto.

Además, se mantiene la posibilidad de pagar de manera digital, con fechas límite claras para evitar recargos. Aunque el trámite puede hacerse en línea o en módulos físicos, el llamado de las autoridades es a realizarlo de manera anticipada, con apoyo de la página oficial de la Tesorería capitalina.

Refrendo en Edomex: ¿Cómo será?

En contraste con la CDMX, el Estado de México mantiene una política que ha beneficiado a millones de contribuyentes: el subsidio del 100% en la tenencia vehicular, siempre y cuando el valor del auto no supere cierto umbral. Este apoyo, que ha sido una bandera fiscal estatal desde hace varios años, volverá a aplicarse en 2026 bajo reglas similares a las de 2025.

¿Cuánto cuesta?

Si tu vehículo cumple con los requisitos del valor máximo establecido por el estado —que suele ajustarse anualmente—, solo pagarás el refrendo, que en Edomex normalmente va desde los $800 hasta poco más de $1,000 pesos, dependiendo del tipo de vehículo y características específicas como la antigüedad.

El subsidio total de la tenencia puede aplicarse siempre y cuando estés al corriente en tus pagos y tu auto no exceda el valor de catálogo autorizado en la tabla que publica la Secretaría de Finanzas local cada año. Esto representa un alivio fiscal para miles de familias que ven en el refrendo su único gasto vehicular obligado del año.

Cabe señalar que las fechas exactas y los pasos para tramitarlo están disponibles en las plataformas oficiales de cada entidad.