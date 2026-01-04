Captan video del momento en que un motociclista muere al ser arrollado y arrastrado por conductor en una avenida de Iztapalapa

Motociclista muere al ser arrastrado por un auto en plena avenida de Iztapalapa: El incidente y la fuga del conductor responsable del asesinato fue captado en video. (@Carlos Jiménez)

Roberto Hernández, de 52 años, perdió la vida tras ser arrollado por un automóvil particular mientras esperaba en un semáforo en su motocicleta por una avenida de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Se presume que iba camino a recoger a su pareja.

En un video difundido por Carlos Jiménez en X, se observa cómo el cuerpo de Roberto queda debajo de un sedán azul con placas E85BPC, según relata una de las personas que dio seguimiento al incidente.

Video registra cómo un auto arrastra a un motociclista en Iztapalapa y huye

El incidente fue captado en video, en el que se observa cómo el motociclista, que según Carlos Jiménez era repartidor de la empresa Lala, muere tras ser arrollado y arrastrado, dejando un rastro de sangre en la vía.

Las personas que realizaron el registro intentaron comunicarse con los servicios de emergencia, pero en un punto del traslado, el conductor del auto cambió de dirección y abandonó la avenida, aparentemente para escapar.

IBA a RECOGER a SU PAREJA…NUNCA LLEGÓ

El motociclista al q arrastraron y mataron así, era Roberto Hdz

52 años

Era repartidor d @UnVasoDeLALA

Anoche iba por la peligrosa @Alc_Iztapalapa, cuando lo arrollaron.

Iba por su pareja al trabajo.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX buscan el auto pic.twitter.com/yh8ELkCoLZ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 4, 2026

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina buscan al conductor responsible, quien se dio a la fuga pese a los llamados de otros automovilistas que presenciaron el accidente.





Posible testigo narra cómo ocurrió el incidente en el que murió un motociclista en Iztapalapa.

Usuarios en redes sociales desmintieron que se tratara de un intento de asalto.

Ángel García Guzmán, quien presuntamente fue testigo, aseguró que Roberto no intentó robar el auto azul.

Según su narración, Roberto esperaba el cambio a verde del semáforo cuando el vehículo lo empujó y la motocicleta cayó de lado.

El testigo agrega que, aunque el coche azul se detuvo brevemente, luego continuó en dirección a Constitución mientras el motociclista era arrastrado por toda la avenida.

Y denuncia que el cuerpo de Roberto Hernández de 52 años, fue arrastrado por el automóvil en movimiento que no se detuvo, pese a los claxon de otros conductores que intentaban alertarlo y de los propios gritos de auxilio de la victima.



