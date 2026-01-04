En 2025, remitieron a 2 mil 275 personas por obstruir la vía pública y tirar basura en Cuauhtémoc

Remiten a 2 mil 275 personas por obstruir la vía pública y tirar basura en Cuauhtémoc

Entre enero y diciembre de 2025, un total de 2 mil 275 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico en la alcaldía Cuauhtémoc por la comisión de faltas administrativas relacionadas principalmente con el uso indebido de la vía pública y el manejo inadecuado de residuos, de acuerdo con información oficial de la demarcación.

Del total de remisiones, mil 879 correspondieron a personas señaladas por impedir o estorbar el libre uso de la vía pública, en particular por exigir pagos a automovilistas para permitirles estacionar sus vehículos en espacios públicos. Otras 396 personas fueron remitidas por tirar basura en la vía pública.

De acuerdo con información de la administración, las acciones fueron realizadas por elementos de la Policía Auxiliar del sector 64 “Orión”, adscritos a la alcaldía, y se llevaron a cabo en diversas colonias de la demarcación, entre ellas Centro, Centro Histórico, Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Guerrero, Doctores, Santa María la Ribera, Tlatelolco, Juárez, San Rafael, Obrera y Tabacalera, así como en otras zonas habitacionales y comerciales de la Cuauhtémoc.

Según la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, la presencia de personas que apartan lugares en la vía pública a cambio de un pago es una de las quejas recurrentes de habitantes y visitantes, quienes señalan que estas prácticas condicionan el uso del espacio público, generan conflictos con automovilistas y afectan la movilidad y el libre tránsito.

Las conductas relacionadas con el cobro por permitir el estacionamiento en la vía pública se encuentran tipificadas como infracciones en el artículo 28, apartado II, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que sanciona a quienes impidan u obstaculicen el uso del espacio público sin causa justificada o permiso. Por su parte, tirar basura en la calle es considerado una infracción contra el entorno urbano, conforme al artículo 29 de la misma ley.

Según la normatividad vigente, las sanciones por estas faltas cívicas pueden incluir trabajo comunitario, multas económicas o arresto, dependiendo de la gravedad del caso y de las circunstancias en que se cometa la infracción.