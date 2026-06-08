Comercio formal, el más afectado por plantón de la CNTE; ambulantes se adaptan como camaleones

Comerciantes formales, los más afectados por plantón de la CNTE; vendedores ambulantes se adaptan (Jennifer Garlem)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sigue sin llegar a un acuerdo con el Gobierno federal, pese a las mesas de diálogo que han tenido; lamentablemente quienes pagan la factura más alta por el plantón, principalmente son los comerciantes formales del Centro Histórico, se estima que hay perdidas de 50 millones de pesos al día; todo esto sucede a tres días de la inauguración del Mundial.

Los transeúntes, turistas y visitantes que han comenzado a llegar en marco de la celebración de la justa deportiva, también han expuesto la complicidad de transitar en las calles aledañas al Zócalo, y aunque se han improvisado pasos para quienes quieran acceder del otro lado de las vallas metálicas —porque el primer perímetro quedó amurallado para evitar que se extendiera el plantón—, no es suficiente, pues muchos de los negocios permanecen cerrados, “por seguridad y miedo a ser saqueados”.

Son los vendedores ambulantes quienes se han aprovechado de las circunstancias y se han adaptado (como camaleones) a las necesidades de quienes viven en los campamentos. Muchos de ellos venden casas de campaña que van desde los 300 a los 600 pesos, sillas plegables, bancos; así como artículos de uso personal como toallas, cepillos, corta uñas, zacates, jícaras; hasta hules, lonas y mecates para que no se mojen los campamentos con las lluvias.

Comerciantes formales, los más afectados por plantón de la CNTE; vendedores ambulantes se adaptan (Jennifer Garlem)

Desde que se instaló el plantón, la presencia de los ambulantes se ha incrementado en toda la zona, incluso, mantienen sus puestos entre las casas de campaña y aprovechan las vallas metálicas como tendederos ofreciendo un sinfín de productos y alimentos.

Comerciantes formales, los más afectados por plantón de la CNTE; vendedores ambulantes se adaptan (Jennifer Garlem)

A este plantón se han tenido que adaptar los estacionamientos públicos, que no hacen más que ofrecer servicio de sanitario, pero no se compara recibir decenas de autos en un día, con algunos cuantos que requieren sanitario; la ganancia al día no supera los 300 pesos.

“Tenemos que seguir pagando la renta, no nos hacen descuento ni nada, pese a la situación, también les tenemos que pagar a los empleados; tuvimos que hacer lo de los baños porque es lo único que nos queda ya que no llega ni un carro de este lado”, comentó a Crónica uno de los encargados.

Comerciantes formales, los más afectados por plantón de la CNTE; vendedores ambulantes se adaptan (Jennifer Garlem)

Se manifiestan comerciantes

Este lunes empresarios y comerciantes de la zona se manifestaron sobre Eje Central y Madero —evitando la circulación de autos— por las afectaciones económicas que ha generado el plantón de la CNTE y exigieron al Gobierno que los maestros y las vallas metálicas sean retirados.

Los inconformes, entre ellos trabajadores y dueños de ópticas, zapaterías, joyerías, tiendas de ropa, hoteles y restaurantes, aseguran que esta temporada sería de las más altas de este año, por quienes llegan por el Mundial, lamentablemente el bloqueo que hizo el Gobierno hacia la plancha del Zócalo y el plantón de la CNTE los ha afectado considerablemente; aseguraron que la situación es más severa que en años anteriores.

Y es que a pesar de que sí hay paso del otro lado del cerco, este diario constató que la gente no quiere pasar porque tienen que rodear el perímetro o hacer filas de hasta 20 minutos para poder ingresar.

“Los turistas o la gente simplemente saben del plantón y no visitan la zona, saben que es un caos”, lamentó uno de los afectados.

Además, reprocharon que los vendedores ambulantes se han aprovechado de la situación concentrándose en la zona que sí está abierta.

Comerciantes formales, los más afectados por plantón de la CNTE; vendedores ambulantes se adaptan (Jennifer Garlem)

18 mil unidades económicas afectadas

En entrevista con este diario, el presidente de la Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, detalló que, pese a que no es responsabilidad del Gobierno local, hacerse cargo del plantón, o del retiro de vallas metálicas, debe de proteger a los comerciantes que se ven afectados.

“Si bien no es responsabilidad del Gobierno en la Ciudad de México resolver este asunto, si tiene que defender y proteger, en lo más posible, los intereses de sus ciudadanos y los ciudadanos incluyen a los empresarios”.

Adal Ortiz aseguró que se está afectando directamente a alrededor de 18 mil unidades económicas tan sólo en el primer cuadro del Centro Histórico, pero podrían ser más de 30 mil los afectados por la manifestación de la CNTE, ya que se trata de una de las principales zonas económicas de la capital. Y lamentó que la pérdida económica diaria ronda los 50 millones de pesos, aproximadamente.

“Estas unidades económicas la mayor parte son micro y pequeñas empresas, las principalmente afectadas, y cuando uno de estos negocios cierra, lo más probable estadísticamente es que no vuelva a abrir en su vida”, declaró.

Aseguró que la Coparmex junto con otros organismos locales han propuesto al Gobierno de la Ciudad de México algunos puntos para poder disminuir la afectación a los comerciantes de esa zona.

A pesar de que se abrieron pasos, muchos de los negocios permanecen cerrados (Jennifer Garlem)

El primero es la condonación o acreditamiento del Impuesto Sobre Nóminas correspondiente a los días en que los establecimientos se vieron impedidos de operar con normalidad debido a bloqueos y plantones.

Así como el diferimiento sin recargos, ni actualizaciones, de contribuciones locales para las unidades económicas ubicadas en las zonas afectadas.

Y la instalación de un mecanismo de cuantificación de daños económicos, con participación de las cámaras empresariales, que permita dimensionar el impacto real sobre el empleo y la actividad productiva.

El presidente de la Coparmex, reconoció y agradeció que el Gobierno local haya implementado corredores mínimos de movilidad y abastecimiento, “lo que evitó el cierre total y prolongado de las calles que llevan a la plancha del Zócalo”.

También aprovechó para reconocer a la Secretaría de Seguridad, a los policías de la ciudad, por el trabajo que hacen, “hacen un trabajo espectacular, al no hacer uso de la fuerza pública, porque a veces se nos olvida que ese tipo de problemas sociales, tengan o no razón, sea mala onda o no hacerlo una semana del Mundial, tomas una mala decisión y escala, entonces tiene una responsabilidad enorme y bueno eso lo reconocemos y aplaudimos”, dijo.

Muchos de los establecimientos permanecen cerrados, pese a que ya hay paso (Jennifer Garlem)

Para finalizar, reiteró un respetuoso llamado jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para contemplar las medidas extraordinarias de apoyo para las empresas ubicadas en las zonas afectadas.

“A escasos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México debe enviar un mensaje de orden, gobernabilidad y certeza para quienes generan empleo, invierten y sostienen una parte fundamental de la economía capitalina. Las empresas no pueden seguir absorbiendo en solitario el costo económico de conflictos cuya solución corresponde al ámbito gubernamental”, concluyó.