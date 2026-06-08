Gustavo A. Madero anuncia programa con actividades gratuitas durante el Mundial de 2026





La alcaldía Gustavo A. Madero presentó el proyecto “Estadio GAM 2026”, estrategia que contempla 39 días consecutivos de actividades gratuitas para que habitantes de la demarcación puedan participar en las celebraciones relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El alcalde Janecarlo Lozano dio a conocer parte de la programación prevista para el periodo del torneo, la cual incluirá transmisiones de partidos en espacios públicos, actividades deportivas, eventos culturales y zonas de convivencia familiar.

Algunos de los artistas confirmados para participar en las actividades son Majo Aguilar, ACZINO, Eme Mala Fe, Mi Banda el Mexicano, Nana Pancha, Salón Victoria, Garibaldi, Big Metra, Banda Maguey, Sonido La Changa, Platanito Show, Uzielito Mix, Yoker y Caló.

Gustavo A. Madero anuncia programa con actividades gratuitas durante el Mundial de 2026

Las autoridades señalaron que el objetivo del programa es acercar la experiencia del Mundial a personas que no puedan asistir a los estadios o cubrir los costos asociados al evento. Para ello, se instalarán pantallas en espacios públicos para la transmisión de encuentros deportivos y se complementará la oferta con actividades recreativas y gastronómicas.

A lo largo de la presentación también estuvieron presentes estudiantes de educación básica, jóvenes deportistas de la alcaldía y exintegrantes de la selección mexicana femenil que obtuvo el subcampeonato mundial en 1971: Silvia Zaragoza, Martha Coronado, Bertha Orduña y Lilia Castro.

La participación de las exfutbolistas fue destacada como un reconocimiento a su trayectoria y aportación al desarrollo del fútbol femenil en México.

Finalmente, la alcaldía dijo que con este proyeto busca consolidar una agenda de actividades públicas vinculadas a la celebración del Mundial de 2026 y promover la participación comunitaria durante el desarrollo del torneo.