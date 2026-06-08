Estado de México lanza rutas turísticas enfocadas en el mezcal y la floricultura





El Gobierno del Estado de México anunció la puesta en marcha de la Ruta del Mezcal y la Ruta de la Flor, una estrategia orientada a promover el turismo vinculado con las actividades productivas del sur de la entidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) aseguró que el proyecto busca integrar la producción de mezcal y flores ornamentales con la oferta turística, gastronómica y cultural de la región, con el propósito de generar oportunidades económicas para productores y prestadores de servicios.

Las rutas fueron desarrolladas en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Cada recorrido contempla trayectos de entre 180 y 220 kilómetros e incluye visitas a espacios donde se realizan procesos de cultivo, cosecha y transformación de productos.

Estado de México lanza rutas turísticas enfocadas en el mezcal y la floricultura

En una primera etapa, la Ruta de la Flor abarcará los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sal, que concentran cerca del 90 por ciento de la superficie destinada a la floricultura en el estado.

Por su parte, la Ruta del Mezcal incluye a 15 municipios del sur mexiquense: Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.

Según datos oficiales, en estas demarcaciones existen 5 mil 508 hectáreas de maguey mezcalero protegidas, 318 unidades de producción y más de 80 casas productoras. La actividad genera una producción estimada de 200 mil litros de mezcal al año y constituye una fuente de ingresos para más de 800 familias.

En el sector florícola, el Estado de México mantiene una participación relevante en la producción nacional de flores ornamentales. La actividad involucra a más de 9 mil productores que trabajan alrededor de 7 mil 500 hectáreas de cultivo. Durante 2024, la producción superó los 27.7 millones de gruesas, 8.3 millones de manojos y más de 19 millones de plantas ornamentales.

Las autoridades estatales señalaron que la floricultura genera alrededor de 40 mil empleos permanentes y otros 40 mil empleos indirectos y temporales. Entre las principales especies cultivadas se encuentran rosa, crisantemo, gladiola, gerbera, lilium, tulipán, girasol, clavel, alstroemeria, nube, nardo, terciopelo, cempasúchil y nochebuena.

La administración estatal informó que ambas rutas contarán con respaldo académico y actividades de difusión cultural para fortalecer la experiencia turística y promover el desarrollo económico de la región sur del Estado de México.