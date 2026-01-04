IECM emitirá a mitad de enero convocatoria única para ejercicios de Participación Ciudadana

La Consulta de Presupuesto Participativo y la elección de COPACO se organizarán con base en 1,851 unidades territoriales actualizadas

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que el próximo 15 de enero dará a conocer una convocatoria única para la realización simultánea de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO).

Para ambos ejercicios, el organismo electoral utilizará el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025, conformado por mil 851 unidades territoriales. De ese total, mil 764 corresponden a colonias, unidades habitacionales o fraccionamientos; 69 a pueblos y 18 a barrios originarios.

De manera paralela, se pondrá en marcha el Catálogo de Unidades Territoriales 2025, elaborado a partir de la coordinación con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, las alcaldías y el Instituto Nacional Electoral.

El IECM señaló que, con el objetivo de garantizar los derechos de grupos específicos, la Comisión Provisional de Votos Anticipados desarrollará acciones para la emisión de la Opinión Anticipada de la ciudadanía residente en el extranjero, en prisión preventiva y en estado de postración, así como de sus cuidadoras primarias.

El Presupuesto Participativo es el mecanismo mediante el cual la ciudadanía decide el destino de recursos públicos asignados por el Gobierno de la Ciudad de México para proyectos de obras, servicios, equipamiento e infraestructura urbana, orientados a mejorar las condiciones de las unidades territoriales.

En tanto, las COPACO son órganos de representación ciudadana integrados por nueve personas, electas cada tres años, que fungen como vínculo entre la población y las alcaldías.

Como parte del proceso, el Consejo General del IECM aprobó el pasado 17 de diciembre la convocatoria para integrar los Órganos Dictaminadores de las 16 alcaldías, responsables de evaluar la viabilidad jurídica, técnica, financiera, ambiental y comunitaria de los proyectos que presente la ciudadanía para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

La información completa de dicha convocatoria se encuentra disponible en el sitio oficial del instituto.