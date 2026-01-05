Captan momento exacto en que atropellan a Roberto, motociclista arrastrado en Iztapalapa

Captan momento exacto en que atropellan a Roberto Difunden video en redes sociales donde se muestra el momento exacto en el que un motociclista es atropellado en Iztapalapa (@cronicadehoy)

Tras difundirse en redes sociales el video de un motociclista siendo arrastrado durante varias calles en Iztapalapa tras haber sido atropellado por un auto, han surgido nuevas imágenes sobre el incidente.

En redes sociales se viralizó un video donde se mostraba a un auto arrastrar el cuerpo de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, después de haberlo atropellado durante la noche del 3 de enero de 2026 a las 22:00 horas.

Más tarde se daría a conocer que la víctima se trataba de Roberto Hernández, de 52 años de edad, quien habría fallecido a causa de las heridas provocadas por lo sucedido.

Los hechos ocurridos en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, fueron reportados a la Fiscalía General de la Ciudad de México por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que se inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo.

No obstante, este lunes 5 de enero, el periodista Carlos Jiménez compartió un nuevo video donde se muestra el momento exacto en el que el motociclista es atropellado.

En las imágenes grabadas desde lo que parece ser una cámara de seguridad, se observa brevemente a Roberto Hernández sobre su motocicleta, antes del cruce, cuando un auto azul aparece y lo embiste sin frenarse para continuar con su recorrido.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha informado que el vehículo involucrado ha sido encontrado, además de que ya se conoce la identidad del propietario del auto.

¿Quién es la dueña del carro que atropelló a un motociclista en Iztapalapa?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Ciudad de México, derivado de las investigaciones, las autoridades tienen identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado.

Sin embargo, mencionan que no existe certeza sobre la identidad de quien conducía el carro al ocurrir los hechos, por lo que continúan las investigaciones.

Además, agregan que en calles del municipio de Nezahualcóyotl fue ubicado un automóvil abandonado con características similares al involucrado en los hechos, por lo que se le realizarán pruebas periciales para determinar si se trata del mismo.

A pesar de lo compartido por la Fiscalía, en redes sociales se ha compartido la supuesta identidad de la propietaria del auto, identificada como Gaby Gómez, de quien hasta el momento se desconoce su paradero.