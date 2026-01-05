Encuentran el auto con que una mujer arrastró a un motociclista en Iztapalapa e identifican a la presunta culpable

Encuentran automóvil involucrado en el arrastre de un motociclista Al revisar el vehículo, las autoridades observaron que éste tenía la cajuela abierta y presentaba un golpe en la fascia delantera; no obstante, ya no contaba con placas.

La violencia vial se presentó en la alcaldía de Iztapalapa a inicios de este 2026, cuando una conductora atropelló y arrastró el cuerpo de Roberto Hernández, motociclista de 52 años que perdió la vida en el atentado del vehículo, cuya dueña hizo caso omiso a las peticiones de auxilio.

Después de que el video de este hecho se difundiera por redes sociales, elementos de la Policía de Nezahualcóyotl localizaron el vehículo abandonado, el cual será entregado a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para continuar con la investigación correspondiente.

Este hallazgo también permitió la identificación de la presunta culpable, Gabriela Gómez Córdoba de aparentemente 43 años de edad; de acuerdo con información extraoficial reportada por otros medios, la mujer pertenece al sector médico.

Videos captaron el arrastre de un motocilista en la alcaldía Iztapalapa

El hecho ocurrió en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6, donde un automóvil arrolló al motociclista Roberto Hernández; tras el impacto, la conductora no se detuvo y arrastró el cuerpo de la víctima por más de un kilómetro, liberándolo sobre la calle Francisco Múgica en la colonia Constitución de 1917, donde vecinos de la zona reportaron el cuerpo sin vida.

Las personas que presenciaron la escena se dieron a la tarea de grabar el momento en el que el vehículo avanzaba. A pesar de los llamados de auxilio, el auto no se detuvo y continuó arrastrando al motocilista.

No obstante, la evidencia capturada por estos videos difundidos a través de las redes sociales en denuncia a la conductora, mostraron que el auto contaba con placas E85-BPC, así como el modelo Honda City de color azul.

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargó de analizar grabaciones del sistema de videovigilancia de la Ciudad de México para dar con el auto involucrado en el atentado, así como con la identidad de la persona que lo conducía.

Identifican el auto y a la presunta culpable de atrrastre del motocilista en Iztapalapa

Las grabaciones, tanto del sistema de videovigilancia así como las imágenes capturadas por testigos, se convirtieron en una pieza clave de la investigación al mostrar parte del recorrido que el automóvil realizó antes de abandonar el cadáver en la colonia Constitución de 1917, así como reveló el modelo y placas del auto.

La mañana de este lunes, policías del municipio Nezahualcóyotl identificaron el automóvil involucrado al recibir un llamado de vecinos en la calle Lago Zaima, quienes notaron que el auto abandonado calzaba con las características de los videos difundidos; no obstante, el vehículo ya no contaba con placas.

Al revisar el automóvil, las autoridades observaron que éste tenía la cajuela abierta y presentaba un golpe en la fascia delantera, además de daños en el mofle.

De acuerdo con información compartida por el periodista Carlos Jiménez, la presunta culpable de aproximadamente 43 años —identificada como Gabriela Gómez— no se encuentra en su casa, debido a que huyó al Estado de México; elementos de la SSC y la Fiscalía de la CDMX solicitan que se reporte a la fugitiva en caso de ser ubicada.

¿Qué se sabe del motociclista, víctima del arrastre en Iztapalapa?

Familiares identificaron al motociclista como Roberto Hernández, hombre de 52 años de edad y repartidor de la empresa Lala, quien salió de su hogar la noche del 3 de enero de 2026 para recoger a su pareja en el trabajo.

Sin embargo, en el trayecto hacia su destino, Roberto perdió la vida al ser arrollado por Gabriela ‘N’, quien arrastró con su vehículo el cuerpo de la víctima por más de un kilómetro en la alcaldía Iztapalapa.

Al ser notificados por vecinos de la colonia Constitución de 1917, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al hallazgo del cuerpo, confirmando que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, la presunta culpable se encuentra en fuga, por lo que las autoridades solicitan que se reporte cualquier información respecto a su paradero.