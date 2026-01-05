Inicia en Nezahualcóyotl el cobro de Predio y Agua con descuentos por pronto pago

A partir de este 5 de enero de 2026, el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl dio inicio al periodo de pago de los impuestos de Predial y Agua, ofreciendo descuentos por pronto pago como incentivo para las y los contribuyentes cumplidos.

Las autoridades municipales informaron que estos descuentos buscan apoyar la economía de las familias, además de fortalecer las finanzas públicas del municipio para continuar con obras y servicios en beneficio de la ciudadanía. El pago oportuno de estas contribuciones permite mantener y mejorar servicios básicos como el suministro de agua potable, drenaje, alumbrado público y mantenimiento urbano.

Con el fin de facilitar el trámite y evitar largas filas, el Ayuntamiento puso a disposición de la población diversas receptorías distribuidas en distintos puntos del municipio, para que las y los vecinos puedan realizar su pago de manera más cercana y cómoda.

Entre las sedes habilitadas se encuentra la Receptoría Águilas, ubicada en la colonia Las Águilas; la Receptoría Benito Juárez, sobre la avenida Gustavo Baz; y la Receptoría Pavón, localizada en la colonia del mismo nombre. También están disponibles la Receptoría Esperanza, el Palacio Municipal y la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, conocida anteriormente como “La Bola”.

Asimismo, las y los contribuyentes pueden acudir a las oficinas del ODAPAS, situadas en el Bordo de Xochiaca, así como a otras receptorías ubicadas en colonias como Estado de México, Jardines de Guadalupe, Metropolitana, Ejidos de San Agustín, Rielera y Bosques de Aragón, lo que permite una mayor cobertura y atención a la población.

Las autoridades destacaron que contar con múltiples puntos de pago ayuda a agilizar el proceso, reducir tiempos de espera y ofrecer una mejor atención a quienes acuden a cumplir con sus obligaciones fiscales. Además, señalaron que estos recursos son fundamentales para continuar impulsando el desarrollo del municipio.

El Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar los beneficios por pronto pago, recordando que cumplir con estas contribuciones no solo representa una obligación legal, sino también una forma de participar activamente en el crecimiento y bienestar de Nezahualcóyotl.

Vecinas y vecinos que acudieron a realizar su pago señalaron que la apertura temprana del periodo de cobro y la cercanía de las receptorías facilita el trámite, especialmente para personas adultas mayores y contribuyentes que prefieren realizar el pago de manera presencial.

El Ayuntamiento reiteró que los recursos recaudados se traducen en obras públicas, mantenimiento de servicios y mejora de la infraestructura urbana, por lo que invitó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a cumplir con sus contribuciones para seguir fortaleciendo el desarrollo del municipio.