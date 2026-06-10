Gobierno de Texcoco inicia obra de introducción de drenaje en Sanata María Tecuanulco

Requirió una inversión de un millón 200 mil pesos

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez dio inicio a los trabajos de introducción de drenaje sanitario en la calle Morelos de Santa María Tecuanulco. Una obra que requirió una inversión de un millón 200 mil pesos.

Estuvo acompañado por integrantes del órgano de gobierno y directores de las diferentes áreas del ayuntamiento y fueron recibidos por autoridades auxiliares y vecinos de la calle Morelos, quienes agradecieron por los trabajos que llevan a esta comunidad.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI), Ismael Acosta, les dio la bienvenida y agradeció su atención a los problemas que los habitantes habían comunicado previamente.

El ingeniero Miguel Ángel Olivares Gálvez, director de Obras Públicas, informó que los trabajos que se van a realizar incluyen la instalación de mil 500 metros lineales de tubería corrugada de 12 pulgadas, 15 pozos de visita y 25 descargas domiciliarias a la red.

La inversión de un millón 200 mil pesos, es provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

El presidente municipal agradeció la atención de la comunidad y señaló que este tipo de logros se obtienen con trabajo y constancia de sus autoridades auxiliares.

“Aquí está su presidente, aquí vamos a caminar, aquí está su presidente que no los va a dejar solos y vamos a seguir trabajando”, declaró adelantando que próximamente habrá trabajos de pavimentación.

Los vecinos agradecieron el inicio de los trabajos y acompañaron al presidente municipal para dar el banderazo oficial de la obra.