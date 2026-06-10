Mediante operativo inmediato rescatan a menor sustraído de un parque en Ecatepec

Detención de presunto hombre relacionado con intento de secuestro

El gobierno municipal de Ecatepec informa que gracias a la rápida reacción de la Policía, Fuerza de Tarea Marina y el apoyo de vecinas y vecinos, fue localizado sano y salvo Daniel Santiago, de 6 años de edad, quien había sido sustraído de un parque en la colonia San Agustín.

Durante la madrugada de este miércoles se realizó un operativo inmediato dando seguimiento a cámaras de videovigilancia y realizando recorridos de búsqueda en distintas comunidades.

El menor fue ubicado en la zona de El Chamizal junto a un sujeto que fue detenido y presentado ante el Ministerio Público por su probable participación en los hechos.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Transito destaca la colaboración ciudadana aportando información que permitió acelerar su localización.

“Daniel ya se encuentra nuevamente con su familia, mientras personal especializado brindó acompañamiento y atención a sus seres queridos” declaró el organismo a través de redes sociales.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss agradeció el desempeño de los elementos y la rápida movilización que se realizó.

Reconoció la solidaridad de las y los vecinos que se sumaron a esta búsqueda y contribuyeron a este resultado positivo.