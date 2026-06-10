Más de 2 mil 400 funcionarios vigilarán movilizaciones y actividades del Mundial en la capital





La Ciudad de México desplegó un amplio operativo de seguridad, movilidad y derechos humanos para atender las diversas movilizaciones convocadas en el marco de la conmemoración del 10 de junio y del arranque de actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la participación de más de 2 mil 400 servidores públicos.

El dispositivo contempla la actuación de mil 700 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), más de 500 funcionarios de la Secretaría de Gobierno y 220 integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), quienes acompañarán marchas, concentraciones y actos públicos previstos en distintos puntos de la capital.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semovi) activó un plan de contingencia para garantizar la operación del transporte público mediante rutas alternas y servicios emergentes en caso de cierres viales o afectaciones derivadas de las movilizaciones.

Las acciones previstas son operativos especiales en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Calzada de Tlalpan, la zona de la denominada Última Milla alrededor del Estadio Ciudad de México y diversos puntos de concentración social vinculados con actividades mundialistas.

Las autoridades también mantendrán un dispositivo de vigilancia en la caseta México-Cuernavaca ante el arribo de autobuses con estudiantes normalistas provenientes de Guerrero.

La SSC informó que las unidades deberán ser revisadas para descartar la presencia de objetos que puedan representar riesgos para la integridad física de manifestantes y ciudadanos. En caso de que no se permita la inspección y no exista certeza sobre la ausencia de dichos objetos, los vehículos no podrán ingresar a la capital.

Más de 2 mil 400 funcionarios vigilarán movilizaciones y actividades del Mundial en la capital

Operativo especial para garantizar movilidad

Como parte de las medidas preventivas, Semovi informó que participarán la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Sistema de Transportes Eléctricos, Metrobús y corredores concesionados para mantener la movilidad de los usuarios.

Las autoridades prevén posibles afectaciones temporales en estaciones del Metro como Oceanía y Pantitlán, así como modificaciones en rutas que conectan con el aeropuerto. También se contempla la eventual suspensión temporal del Tren Ligero entre Taxqueña y Xochimilco, en caso de que se registren movilizaciones sobre Calzada de Tlalpan.

Para esos escenarios se habilitarán servicios alternativos mediante unidades de RTP y otros sistemas de transporte que operarán en rutas paralelas.

La Secretaría de Gobierno pidió a quienes tengan programados vuelos este miércoles o durante las primeras horas del jueves considerar tiempos adicionales para trasladarse al aeropuerto y mantenerse informados sobre las condiciones de tránsito.

Las autoridades destacaron además que el comité organizador de la marcha conmemorativa del 10 de junio decidió modificar su recorrido y reducirlo del Casco de Santo Tomás al Cine Cosmos, una medida que, señalaron, contribuirá a disminuir riesgos y facilitar el desarrollo pacífico de la movilización.

Gobierno descarta represión y garantiza realización del Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que la administración capitalina garantizará simultáneamente el derecho a la libre manifestación, la movilidad, el trabajo y el disfrute de los espacios públicos durante el desarrollo del Mundial.

La mandataria subrayó que las movilizaciones previstas para este 10 de junio, fecha en que se conmemora el llamado “Halconazo” de 1971, representan ejercicios legítimos de libertad de expresión y participación ciudadana, por lo que recibirán todas las garantías institucionales para llevarse a cabo.

Clara Brugada aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones ni responderá con acciones represivas ante las protestas. Sin embargo, advirtió que cualquier acto de violencia, daño al patrimonio público o privado, o conducta constitutiva de delito será atendido conforme a la ley y a los protocolos establecidos.

La jefa de Gobierno sostuvo que eventos internacionales de gran magnitud, como Juegos Olímpicos o Copas del Mundo, históricamente han servido como espacios para visibilizar demandas sociales y que la Ciudad de México no es la excepción.

En ese contexto, reiteró que la capital cuenta con las condiciones logísticas, operativas y de seguridad necesarias para albergar las actividades mundialistas y que la celebración del torneo está plenamente garantizada.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, indicó que los elementos desplegados realizarán labores de acompañamiento, orientación vial y protección civil bajo protocolos de respeto a los derechos humanos. Precisó que los policías asignados únicamente portarán equipo de protección personal y extintores para atender posibles incidentes.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que más de 500 servidores públicos participarán en labores de concertación política y diálogo con los distintos grupos movilizados.

Añadió que se mantendrá comunicación permanente con colectivos de búsqueda, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos sociales para evitar conflictos y facilitar el ejercicio de sus derechos.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia, anunció que el organismo desplegará 220 observadores entre el 10 de junio y el 19 de julio para realizar tareas de mediación, prevención, documentación y protección de derechos humanos durante las movilizaciones y los eventos relacionados con la Copa Mundial.

La funcionaria explicó que el personal estará presente en la zona de la Última Milla del estadio, el Zócalo, festivales futboleros, juzgados cívicos y diversos puntos de concentración social, con el objetivo de garantizar que el ejercicio de los derechos fundamentales se realice en condiciones de seguridad y respeto para todas las personas.