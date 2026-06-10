Huixquilucan ha beneficiado a más de 11 mil personas a través de sus programas sociales

Huixquilucan

El gobierno de Huixquilucan informa que gracias a las labores que realiza diariamente para llevar estabilidad y paz a cada hogar, hoy más de 11 mil personas de la entidad son beneficiarias de los distintos apoyos que ofrecen.

La presidenta municipal Romina Contreras, declaro que estos programas buscan contribuir al gasto familiar y de este modo fortalecer la economía de miles de familias.

Entre las principales tarjetas de apoyo que ofrece la entidad se encuentran:

Tarjetas Mamá Soltera: Se trata de un programa social que otorga un apoyo económico $3,070 a mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad.

Plateada: Este programa otorga apoyo económico bimestral a adultos mayores de 60 años de la entidad.

Necesidades Especiales: Dirigido a sectores vulnerables con el objetivo de contribuir a la cobertura de gastos de tratamientos y rehabilitación medica.

Familiar: Se entrega a familias que se encuentran en condiciones vulnerables con el propósito de ayudar a cubrir necesidades básicas y complementar los gastos diarios del hogar.

Todos estos programas son ofrecidos por el Sistema Municipal DIF de Huixquilucan bajo una iniciativa que busca crear un gobierno más solidario con su población.

“Contribuimos en su gasto familiar y los apoyamos para que tengan un ingreso adicional que les permita cubrir gastos emergentes” declaro la presidenta municipal.