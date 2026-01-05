Naucalpan refuerza su Guardia Municipal con más policías para mejorar la seguridad

El municipio de Naucalpan anunció que durante 2026 reforzará su Guardia Municipal con 209 nuevos elementos, con el objetivo de fortalecer la seguridad y ampliar la capacidad operativa de la corporación encargada de la protección ciudadana.

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, informó que de ese total, más de 100 serán cadetes que están por concluir su formación en la academia, y que se unirán a las labores policiales una vez que aprueben sus evaluaciones y certificaciones correspondientes.

Actualmente, Naucalpan cuenta con alrededor de 1 900 policías, pero el año anterior se dio de baja a 170 elementos por irregularidades, entre las cuales se incluyeron actos de corrupción, abuso de autoridad y no aprobar los exámenes de control de confianza.

Durante una conferencia, Montoya Márquez explicó que 50 de los oficiales fueron dados de baja por estar vinculados con prácticas ilícitas que afectaron directamente a la población. El resto simplemente no acreditó las evaluaciones necesarias para seguir en la corporación.

Los policías que cometieron actos indebidos fueron notificados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se iniciaron las indagatorias correspondientes.

El presidente municipal aseguró que esta depuración policial no se realiza de forma aislada, sino paralela a un esfuerzo mayor por fortalecer la seguridad en Naucalpan, con resultados que, según las autoridades, ya se reflejan en la disminución de ciertos delitos.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó el ayuntamiento, entre el 3 de noviembre y el 13 de diciembre de 2025 los homicidios dolosos disminuyeron 73.6%, al comparar con los datos del mismo periodo de 2024.

En el mismo lapso, el robo de vehículos cayó en 70%, y, a nivel anual, ese delito mostró una reducción del 45.49%, lo que representa más de mil robos menos en el municipio. Otras infracciones de alto impacto, como el robo a comercio, extorsión y robo a casa habitación también registraron descensos, señalaron las autoridades municipales.

Estas cifras forman parte de la estrategia de seguridad que el gobierno local ha impulsado desde 2025, con un modelo que busca una mayor proximidad entre la Guardia Municipal y la población, y con la coordinación de operativos interinstitucionales.

Además de integrar más policías, Naucalpan también ha avanzado en la adquisición de herramientas tecnológicas y patrullas, parte de una apuesta por modernizar la corporación y mejorar el monitoreo de la ciudad. En 2025 se adquirieron 250 patrullas y se están instalando más de 600 cámaras de videovigilancia conectadas a un nuevo Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), que se construye para fortalecer la vigilancia.

El gobierno municipal insiste en que estas medidas ayudan a garantizar la seguridad ciudadana, recuperar la confianza de la población en sus instituciones y asegurar que la Guardia Municipal pueda responder con mayor eficiencia ante situaciones delictivas o de emergencia.